Kreis Waldshut So bleibt die Artenvielfalt am Hochrhein erhalten

So bleibt die Artenvielfalt am Hochrhein erhalten

Landschaftserhaltungsverband des Landkreises bereitet für dieses Jahr die Natura-2000-Managementpläne für die Wutachschlucht und die Täler von von Schwarza, Mettma, Schlücht und Steina vor. Was der Verband in diesem Jahr noch plant, erfahren Sie hier.

Ühlingen (sbw) Zur Mitgliederversammlung hatte der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Landkreis Waldshut ins Rathaus nach Ühlingen eingeladen. Der LEV des Landkreises Waldshut wurde im Juli 2012 gegründet. Im Vorstand des LEV sitzen die Vertreter der inzwischen 25 Kommunen, des Landkreises, der Landwirtschaft und des Naturschutzes. Vorsitzender des Landschaftserhaltungsverband Waldshut ist Landrat Martin Kistler. Die Geschäftsstelle in Waldshut leitet Hansjörg Stoll, unterstützt von seiner Mitarbeiterin Andrea Jahn. Der LEV ist Dienstleister für ein regionales Natur- und Landschaftsmanagement und sieht sich dabei als verlässlicher Ansprechpartner für seine Mitglieder.

Die Philosophie der Geschäftsstelle des LEV Landkreis Waldshut ist es, im Sinne des Naturschutzes, in guter und in Konsens fördernder Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren vor Ort, den Behörden, den Naturschutzverbänden und der Land- und Forstwirtschaft zusammenzuarbeiten. "Mit seiner Arbeit", so Geschäftsführer Hansjörg Stoll, "will der LEV einen wichtigen Beitrag zum langfristigen Erhalt unserer wertvollen Kulturlandschaft und der Artenvielfalt leisten."

Der Bereich Vertragsnaturschutz (Grünlandprogramm) nach der Landschaftspflegerichtlinie ist ein weiterer Arbeitsschwerpunkt des LEV. In seinem Geschäftsbericht sprach Hansjörg Stoll von 700 Verträgen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Fläche von 1250 Hektar. Über 700 000 Euro Fördermittel flossen in den Landkreis. Wichtigster Partner vor Ort sind die Landwirte. 2017 kommen über 120 Hektar Neuvertragsflächen hinzu, wobei, so Stoll, die Flächen zu 70 Prozent sich in Natura-2000-Gebieten befinden. Natura 2000 ist ein Schutzgebietsnetz, bestehend aus den FFH-Gebieten und den Vogelschutzgebieten, das zur Sicherung des europäischen Naturerbes von der EU aufgebaut worden ist.

Managementpläne zur Umsetzung von Natura 2000 wurden 2016 fertiggestellt: "Murg zum Hochrhein", "Alb zum Hochrhein" und Teile des Vogelschutzgebiets Südschwarzwald. In Vorbereitung sind Wutachschlucht und Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht und Steina. Bürgermeister Tobias Gantert übernahm die Entlastung und stellte die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf vor.

Neuwahlen bringen Veränderung

Im Rahmen der Mitgliederversammlung erfolgten Wahlen. Vorstandsmitglied Markus Uhlenbrock-Ehnes stellte sein Amt zur Verfügung. Für seinen Einsatz und seine Mitarbeit dankte ihm Landrat Martin Kistler. Zum neuen Vertreter anerkannter Naturschutzvereinigungen wählte die Versammlung den BUND-Vorsitzenden von Jestetten, Andreas Merk. Zu Kassenverwalterin des Verbandes bestellte die Versammlung einstimmig Waltraud Zimmermann und zu ihrer Stellvertreterin Caren-Denis Sigg. Mit den Aufgaben der Schriftführung wurde Geschäftsführer Hansjörg Stoll beauftragt. Rechnungsprüferinnen bleiben Hannelore Raufer und Heidrun Granacher.

"Das Arbeitsprogramm ist eine gute Grundlage in 2017 weiterzuarbeiten", betonte der Landrat. Die Umsetzung der Landschaftspflegerichtlinie mit Folge- und Neuverträgen und der Erhalt und die Entwicklung von Natura 2000 Gebieten stehen im Fokus. Der Grünlandtag findet in diesem Jahr am 26. Mai statt.