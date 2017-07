Ühlingen-Birkendorf Segen für neues Feuerwehrfahrzeug in Birkendorf

Segen für neues Feuerwehrfahrzeug in Birkendorf

Bürgermeister Tobias Gantert schildert bei Einweihung langen Weg zur Anschaffung des 330 000 Euro teuren Feuerwehrfahrzeugs. Das DRK Schlüchttal überrascht mit einer Trage für das neue Fahrzeug.

Ühlingen-Birkendorf (asz) Mit einem rundum gelungenen Festprogramm und vielen Gästen, darunter Wehrkollegen aus dem Umland, feierte die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf, Abteilung Birkendorf, die Fahrzeugweihe des neuen Löschfahrzeugs LF 10 in und um das Haus des Gastes. „Nun ist es endlich da“, freute sich Abteilungskommandant Thomas Gamper über die Ersatzbeschaffung für das 38 Jahre alte Tanklöschfahrzeug TLF 1625. Bürgermeister Tobias Gantert sprach von einem besonderen Tag für Ühligen-Birkendorf.

Zuletzt wurde 1980 ein neues Fahrzeug eingeweiht. Er schilderte den langen Weg bis zur Beschaffung des 330 000 Euro teuren Fahrzeugs, für das die Gemeinde 190 000 Euro Zuschussmittel erhielt und dankte allen, die geholfen hatten. „Es ist ein gemeinsames Werk“, so Gesamtfeuerwehrkommandant Oliver Kraus in seinem Grußwort. Gratulationen überbrachten der stellvertretende Kreisbrandmeister Manfred Rotzinger, Kommandant Guido Strittmatter aus Grafenhausen. Das DRK Schlüchttal überraschte mit einer Trage für das neue Fahrzeug. Zahlreiche Besucher interessierten sich dann auch für das neue Fahrzeug und verfolgten gespannt die Schauübung in der benachbarten Grundschule, bei der die örtliche Jugendfeuerwehr, unterstützt von der Abteilung Bonndorf mit der Drehleiter L 32A, sowie die Jugend des DRK Schlüchttal ihr Können demonstrieren konnten. Zum Festausklang spielte die Trachtenkapelle Birkendorf.