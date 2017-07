Ühlingen-Birkendorf Schlüchttalschule verabschiedet beliebten Schulleiter

Die Schlüchttalschule verabschiedet langjährigen Rehtor Henning Zillessen. Zahlreiche Weggefährten würdigen den Schulleiter und danken für den unermüdlichen Einsatz für Schüler und Lehrer.

Ühlingen-Birkendorf – Die Schlüchttalschule beendet alljährlich das Schuljahr mit einem gemütlichen Beisammensein. In diesem Jahr war dieses Beisammensein zugleich die Verabschiedung von Rektor Henning Zillessen. Henning Zillessen war sechs Jahre Rektor der Schlüchttalschule. Er stellt sich einer neuen Herausforderung und übernimmt in Rom an einer deutschen Schule die Leitung einer Grundschule. Die Verabschiedung hätte nach Herrn Zillessen in einem ganz kleinen Rahmen sein sollen. Diesen Wunsch konnte ihm Konrektor Clemens Winterhalter nicht so ganz erfüllen, denn es war vielen ein Bedürfnis, sich von dem beliebten Schulleiter zu verabschieden.

Ausser dem Lehrerkollegium, allen Beschäftigten der Schule und dem Elternbeirat, zählten auch die Bürgermeister Tobias Gantert, Ühlingen-Birkendorf, und Christian Behringer, Grafenhausen, sowie die Geistlichen beider Konfessionen, Pfarrer Schwarz und Pfarrerin Ruth Reinhard und die Rektoren der Grundschulen Michael Weeber (Berau), Anja Plasa (Birkendorf) und Diane Leisinger (Untermettingen) zu den Gästen.

„Sechs Jahre Rektor, was sag ich jetzt“, so Konrektor Clemens Winterhalter in der Begrüßung. Mit gereimten Versen von Julchen aus Wilhelm Busch umgeschrieben in „Rektor werden ist nicht schwer, Rektor sein dagegen sehr“, brachte er alles Geleistete und die Wertschätzung von Henning Zillessen auf einen Nenner. „Wir danken Dir für Deinen unermüdlichen Einsatz für Schüler und Lehrer, für dein Bemühen an allen drei Schulstandorten präsent zu sein. Am Limit der Belastbarkeit hast du dich für deine Schlüchttalschule eingesetzt.“ Die Worte von Konrektor Winterhalter wurden mit einem langanhaltenden Applaus bestätigt.

Mit einem Lied „Wir wünschen dir viel Glück und komm auch mal zurück“ verabschiedete das Kollegium den Chef und gab ihm Verpflegung aus dem Rothauser Land mit auf den Weg.

Bürgermeister Tobias Gantert brachte zum Ausdruck, dass Rektor Zillessen die Schlüchttalschule in der schwierigsten Zeit, der unklaren Zukunft, geführt hat und dass er dafür gekämpft hat, wovon er überzeugt war. Die Gemeinden Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen sind ihm dankbar für seinen Einsatz. „Die Schlüchttalschule lebt mit einer stabilen Werkrealschule. Sie haben immer das Beste daraus gemacht in einem sehr, sehr schweren Umfeld und Sie waren bis zum Schluss voll engagiert.“ Von Ühlingen-Birkendorf bestehen ganz besondere Beziehungen in den Vatikan und so hat Bürgermeister Gantert, Herrn Zillessen pro forma einen „Schweizer Gardisten“ geschenkt, der ihm in Rom durch den Vatikan und die Vatikanischen Gärten führen wird.

Die Elternbeiratsvorsitzende Ulrike Schlegel bedankte sich im Namen aller Schülerinnen und Schüler sowie aller Eltern für die harmonische Zusammenarbeit. Sie hat dem beliebten Rektor Erinnerungen an das Rothauser Land und das Trikot für eine Heimfahrt mit dem Fahrrad von Rom nach Grafenhausen überreicht.

Die Vorsitzende des Fördervereins, Sylvia Winterhalter, hat sich bei Henning Zillessen für sechs Jahre beste Unterstützung für die Belange des Fördervereins mit einem Sprachführer für die italienische Küche bedankt.

„Ich bin froh, dass ich die Zeit mit Euch erleben durfte, ich werde das so nicht wieder erleben.“ Sichtlich bewegt gab Henning Zillessen die Dankesworte, die ihm zu teil geworden sind, an sein „großartiges Kollegium“ weiter und bedankte sich ganz besonders bei Konrektor Clemens Winterhalter.