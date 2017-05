Riedern am Wald Reinhard Freise bietet eine neue Sichtweise auf das tapfere Schneiderlein

Eine Märchenerzählung gab es bei Kultur im Treppenwinkel. Redner Reinhard Freise interpretierte die Grimmsche Figur als Symbol.

Christa Fingermann begrüßte Reinhard Freise mit einem Satz aus dem Märchenbuch "In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat". Allerdings haben sich nur wenige Zuhörer im Treppenwinkel eingefunden, um mehr über Märchen zu erfahren. Reinhard Freise erzählte von den Brüdern Grimm "Das Tapfere Schneiderlein" – und das sind eigentlich zwei Märchen. Es war mucksmäuschenstill im Kloster und die Märchengestalten hielten Einzug.

Man konnte sich den Riesen vorstellen, man befand sich im dunklen Wald und konnte den Bären beinahe sehen. Das tapfere Schneiderlein war in den Erzählungen nur am Rande mit Faden und Nadel zu erleben. Es war von unscheinbarer Gestalt, dem keiner viel zugetraut hat. Mit List und Klugheit meisterte es die ihm gestellten Aufgaben, das Wildschwein und das Einhorn zu fangen. Auch die zwei Riesen hat es bezwungen und es so zum König auf Lebzeiten geschafft.

Mit der Aussage auf seinem Gürtel "Siebene auf einen Streich" hat es anderen etwas vorgegaukelt und sich Respekt verschafft. Dass es sich bei den "Siebenen" nur um tote Fliegen gehandelt hat, blieb sein Geheimnis. Diesem diesem Verhalten gemäß, kann aus dem Schneider der "Aufschneider" abgeleitet werden. Der Schneider wohnt laut Freise im Kopf, ist listig und unsichtbar. Er kann von jedermann, an jedem Ort und zu jeder Zeit, das, was man nicht sieht, verkörpern. "Der Schneider ist das, was in unserem Bewusstsein und Verstand vor sich geht", erläuterte Freise, der auf sein Honorar für den Vortrag verzichtet hat. Christa Fingermann bedankte sich bei ihm mit einem Geschenk aus dem Klosterladen. Ein Dankeschön ging an die Gymnastikfrauen von Hürrlingen für die Bewirtung in der Pause.