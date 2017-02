ÜhlingenBirkendorf Rathaussturm: Ühlinger Narren übernehmen die Macht

Der als Partymaus verkleidete Bürgermeister Tobias Gantert hat am Schmutzigen Dunschtig die Macht über das Ühlinger Rathaus verloren. Das diesjährige Rathausschließen war das letzte Mal für Narrenpräsident Timo Schäuble.

Ühlingen – Die "ÜhBi-Rothus-2017er-Partymüüs" mussten beim traditionellen Rathausschließen am Schmutzigen Donnerstag durch die Stiegele Chatzen in Ühlingen nicht lange warten. Die Narren bekamen den heißbegehrten Rathausschlüssel ohne große Probleme, denn bis Aschermittwoch werden die Chatzen das Kommando übernehmen, aber nur bis dann, "denn erstmol blieb in diesem Huus ich die oberschde Partymus!", reklamierte Partymaus Tobias Gantert. Dass man in diesem Jahr als Partymaus fast nicht zur Ruhe kommt, zeige der Festkalender, denn "2017 wird fließig gfeschdet, gmacht und grennt".

Irgendwo gibt's immer ein Feschtle und die oberste Partymaus fragt sich: "Wöret d'Feschter 2018 viellicht vobotte?" Für Narrenpräsident Timo Schäuble ist es die letzte Amtshandlung. " Als Narreboss sägt er Tschüss un Good Bye, goht quasi über id Vorstandsrentnerei" Bedenken hat die oberste Partymaus aber, ob der scheidende erfahrene Vorstandsmann nicht von einem andern Verein in der Gemeinde abgeworben wird. Und so stellt die oberste Partymaus fest: "Der Timo isch en gfrogte Ma, de ma an alle Orte bruuche ka."

Narrenboss Timo Schäuble nahm die Gedanken der Partymaus Bürgermeister auf und musste auch feststellen, dass in diesem Jahr anscheinend nur gefestet wird. Ein besonderes Augenmerk hatte er auf das kommende Jubiläumsfest der Trachtenkapelle, eine fünftägige Party, da bräuchte man dann auch im übertragenen Sinne "Mäuse" und er prophezeite, dass da wohl beim Feschten ein ganzer Monatslohn drauf geht.

Lautstark unterstützt wurden die Narren von der Trachtenkapelle Ühlingen und gemeinsam ging's zum Mehlsuppenessen ins Posthorn. Schon vor dem Sturm aufs Rathaus hatten Narrenräte und die Stiegele Chatzen die Schlüchttal-Schule geschlossen und die Lehrer abgeführt.