Ühlingen-Birkendorf Programm für Senioren: Abwechslung kommt gut an

Altenwerk Berau-Brenden bietet älteren Bürgern ein vielfältiges Programm. Gelungener Auftakt mit einem Lieder-Rätsel.

Berau (sbw) Das Altenwerk Berau-Brenden kümmert sich mit zahlreichen Aktivitäten um die älteren Mitbürger auf dem Brendener Berg. Neben den monatlich angebotenen Treffen im Schwester-Agnes-Haus in Berau wird auch ein Mittagstisch einmal im Monat im Gasthaus Schwanen angeboten, der inzwischen gut angenommen wird, so die Vorsitzende des Altenwerks Berau-Brenden Roswitha Strittmatter.

Sie und ihr Team sind immer bestrebt, ein Programm zusammenzustellen, das bei den älteren Mitbürgern ankommt. So begann man in diesem Jahr mit viel Gesang. Sylvia Konitzer hatte mit ihrem Akkordeon zu einem Liedernachmittag eingeladen. Dass die Senioren annähernd alle Lieder erkannten, die Sylvia Konitzer mit wenigen Takten anspielte, zeigte wie altes Liedgut bekannt ist. In einem Liedrätsel konnten die Gäste ihr Wissen aufschreiben. Auf dem Jahresprogramm steht als nächstes im Februar der beliebte Fasnachtsnachmittag im Gasthaus Schwanen. Im März werden die Senioren vom Männerchor eingeladen. Eine Pause wird im April eingelegt, da gleich drei Veranstaltungen im Mai folgen. Zum einen sind die älteren Mitbürger beim Seniorenhock der Gesamtgemeinde in Ühlingen eingeladen. Ein weiterer Termin ist das gemeinsame Beisammensein aller Senioren der Seelsorgeeinheit Maria Bronnen in Gurtweil. Zudem lädt die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf zu einer Spargelfahrt Ende Mai ein. Auf dem weiteren Jahresprogramm stehen ein Vortrag, die alljährliche Einladung der Berauer Landfrauen und sicherlich werden die Frauen der evangelischen Kirchengemeinde Tiengen wieder nach Berau kommen. Das Jahr schließt dann mit dem Adventsnachmittag im Gasthaus Rössle.