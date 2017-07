Ühlingen-Birkendorf Postfiliale in Ühlingen ist seit 20 Jahren im Rathaus untergebracht

Seit 20 Jahren besteht die Postfiliale im Ühlinger Rathaus. Dafür wurde Christiane Gantert, die die Agentur seit 20 Jahren leitet, geehrt.

Ühlingen (sbw) Seit 20 Jahren besteht die Postagentur in Ühlingen. Als eine der ältesten Partnerfilialen der Deutschen Post AG wurde Christiane Gantert, die die Agentur seit ihrem Bestehen leitet, von der Deutschen Post AG ausgezeichnet. Für ihren langjährigen Einsatz dankte ihr Wilma Grieshaber, Regionalbeauftragte der Deutschen Post. Die Ühlinger Partnerfiliale sei eine von 13 000 Filialen in Deutschland. Im Juni 1997 begann laut Wilma Grieshaber die Erfolgsgeschichte von Christiane Gantert und ihrer Postagentur im Rathaus in Ühlingen.

Die Regionalbeauftragte überreichte Christiane Gantert eine Urkunde und mehrere Bogen von Briefmarken, die speziell für das 20-jährige Bestehen gedruckt wurden. Seit nunmehr 20 Jahren betreibt Christiane Gantert die Postagentur. Neben Geschenkartikeln und Schreibwaren bietet sie im Ühlinger Rathaus die Dienstleistungen der Post und der Postbank an. Für Christiane Gantert ist ihre Entscheidung, die Filiale zu übernehmen, zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Sie und ihre Mitarbeiterin Silvia Lelonek werden von den Kunden sehr für ihre Kompetenz, Qualität und Freundlichkeit geschätzt.

Die Post im Rathaus

Auch die Mitarbeiter des Rathauses, in deren Gebäude die Agentur untergebracht ist, bedankten sich für die stets kompetente und freundliche Bedienung. Es war ein Anliegen der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, so Bürgermeister Tobias Gantert, in Ühlingen weiterhin eine Poststelle zu haben. Eine Gemeinde brauche die Dienstleistungen einer Post heute mehr denn je und so sei er froh, dass vor 20 Jahren solch eine Postfiliale eingerichtet werden konnte, dies Dank Christiane Gantert. Das Ühlinger Rathaus ist eines der wenigen Rathäuser, das solch eine Postfiliale beherberge.

Tobias Gantert dankte Christiane Gantert auch namens der Bevölkerung und wünschte sich weitere Jahre guter Zusammenarbeit. Wenn auch Christiane Gantert nicht zum Team der Rathausmitarbeiter gehöre, dankte der Personalratsvorsitzende der Gemeindebediensteten, Martin Weiler, namens der Rathausmitarbeiter. 20 Jahre Erfolgsgeschichte wusste auch Ühlingens Ortsvorsteher Klaus Müller zu würdigen, der die Bedeutung der Post vor Ort betonte. Auch er bedankte sich bei Christiane Gantert für ihren Einsatz.