Ühlingen-Birkendorf Platz für neueWassertretstelle

Viel vor hat der Verein zur Förderung der Dorfentwicklung in Obermettingen. Die Mitglieder möchten unter anderem eine Wassertretstelle unterhalb des bestehenden Biotops errichten.

Obermettingen(sbw) Einiges vorgenommen hat sich der Verein zur Förderung der Dorfentwicklung in Obermettingen in diesem Jahr. Er möchte eine Wassertretstelle unterhalb des bestehenden Biotops errichten und setzt sich als Ziel die Eröffnung am 3. Oktober. Ortsvorsteher Norbert Ebi appellierte an seine Mitbürger tatkräftig mitzuhelfen. In der Hauptversammlung wurde die Vorsitzende Eva Kohler wiedergewählt. Es ist Zweck des 2001 gegründeten Vereins soziale und kulturelle Vorhaben zu fördern und damit die nachhaltige Entwicklung zu einem lebendigen Gemeinwesen im Ortsteil Obermettingen. Der Verein fördert Maßnahmen, die den Ort für die Bevölkerung attraktiv machen. Und dies gelang dem Verein auch im vergangenen Jahr die Obermettinger zu aktivieren, wie aus den berichten in der Hauptversammlung hervorging. Darüber berichtete Schriftführer Roland Gantert. So begann das Jahr mit einer Frühlingswanderung. Besichtigt wurde der japanische Garten in Bonndorf und das SÜDKURIER Medienhaus in Konstanz. Die Senioren lud man zu einer Fahrt ins Mühlenbaumuseum ein. Viel bewegt wurde bei den Arbeitseinsätzen wie der Dorfputzete, dem gemeindesaalputz und den Pflasterarbeiten am Friedhof. Der Verein hat derzeit 48 Mitglieder. Über einen positiven Kassenstand berichtete Schatzmeisterin Claudia Malzacher. Eher rückläufig ist die Bauchausleihe, berichtete Monika Schneider vom Büchereiteam. Von den 870 Ausleihen fielen 680 in den Bereich Kindergarten und Grundschule. Aus diesem Grund wird man den Schwerpunkt zukünftig auf Bilderbücher und Lektüre für Grundschulkinder legen.

Die Wahlen brachten eine Änderung, neue Schriftführerin ist Stefanie Malzacher, wiedergewählt wurden Vorsitzende Eva Kohler, stellvertretende Vorsitzende Dorothea Gosling und Schatzmeisterin Claudia Malzacher, Kassenprüfer Peter Güntert und Stefanie Blattert. Die Agenda 2017 ist vielsversprechend, beginnend mit einer Frühlingswanderung nach Mauchen, einer Wanderung am Feldberg, Besichtigung einer Keramikwerkstatt in Göschweiler, traditionelle Nikolausfeier und ein Konzert des Salonorchesters sowie ein Besuch des Weihnachtsmarkts in Konstanz. Vorgeschlagen wurde auch, eine Skiausfahrt zu planen. Um Überschneidungen der Veranstaltungen der Vereine zu vermeiden, wird man die Termine koordinieren und auf der Homepage anzukündigen.

