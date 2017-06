Ühlingen-Birkendorf Pfingstsporttage in Riedern am Wald: Spaß steht hier an erster Stelle

Pfingstsporttage in Riedern am Wald: Spaß steht hier an erster Stelle

VfB Mettenbergholt bei den Pfingstsporttagen den beliebten Hasenpokal.

Riedern a.W. – Das traditionelle Pfingstsportfest am Hasenwald stand total im Wetterglück. Vor allem am Samstag waren die Schattenplätze am Waldrand heißbegehrt. Im Auftaktspiel der Pfingstsporttage spielte die D-Jugend Steina/Schlüchttal gegen Weilheim 2:4.

Das anschließende Firmenturnier haben die Mannschaften Volksbank Hochrhein, Schluchseewerk AG, Firma Rühle und Firma Möbel Dick ausgetragen. Den 1. Platz hat die Schluchseewerk AG erreicht. Am Samstag standen die Grümpelturniere auf dem Programm. Auf der einen Hälfte vom Sportplatz lief das Turnier von fünf Aktivgruppen und auf der zweiten Hälfte die Spiele von sechs Gaudigruppen.

Sieger der Aktiven wurde der FC Tulpenpflücker und das Gaudi-Turnier haben die chrack street boys gewonnen. Ein absolutes Publikumsmagnet waren am Samstag die Punktspiele der 1. und 2. Mannschaft vom FC Schlüchttal. Die 1. Mannschaft gewann gegen den SV Unteralpfen 2:1 und sicherte sich mit dem Sieg die Relegationsspiele um den Aufstieg. Die 2. Mannschaft hat gegen den VfR Horheim-Schwerzen 8:2 gewonnen und mit diesem Sieg vorzeitig den Aufstieg geschafft.

Am Sonntag durften die Jugendspieler ihr Können zeigen. Am Schluss vom F-Jugend-Turnier, durfte jeder Spieler/in den verdienten Orden entgegennehmen. Auch die Spieler der Begegnung E-Jugend Mettingen gegen Steina/Schlüchttal haben ihren verdienten Orden erhalten. Die C-Jugend Steina/Schlüchttal konnte in einer spannenden Begegnung gegen den VfR Horheim-Schwerzen 3:2 gewinnen. Unterhaltsam und weniger ernst ging es beim 9-Meter-Schießen der Ortschaftsräte zu, an dem sich Brenden, Hürrlingen, Riedern und Ühlingen beteiligten. Von Birkendorf wurde eine Gastauswahl nominiert. Über Schinken und Sekt konnten sich gleichermaßen alle Teilnehmer, nicht nur die Sieger aus Riedern, freuen.

Der Pfingstmontag war im totalen Wetterglück. Der sehr gut besuchte Gottesdienst am Hasenwald, den Pfarrer Schwarz zelebrierte, konnte ohne Regen auf dem Spielfeld gehalten werden. Als Dank für seine Bereitschaft den Pfingstgottesdienst auf dem Sportplatz abzuhalten wurde er Eigentümer von einem Teilstück des Fussballfeldes. Beim Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Riedern am Wald war das Zelt bis auf den letzten Platz besetzt. Zum legendären Pfingstturnier um den beliebten Hasenwaldpokal traten die Mannschaften Bettmaringen/Mauchen, Mettenberg, Mettingen/Krenkingen und der FC Schlüchttal an. Pokalsieger wurde der VfB Mettenberg, gefolgt von der SG Bettmaringen/Mauchen, dem FC Schlüchttal und der SG Mettingen/Krenkingen.

Das Sportfest bot auch den Rahmen, um am Pfingstsonntag Jürgen Lang, Dominik Gisinger, Timo Schäuble und Ismail Cetin aus den Reihen der 1. Mannschaft zu verabschieden. Der Vorsitzenden Dieter Albicker hat sich bei den aktiven Spielern für ihren Einsatz bedankt. Begehrt war bei Jung und Alt das Messen der Schussgeschwindigkeit mit einem mi-Coach Smart Ball. Die ganz besonderen Schützen erhielten eine Urkunde.