Obermettingen Pferdezüchter Hugo Gantert erhält Auszeichnung für Fohlen Leni

Bei der Fohlenschau in St. Märgen konnte der Obermettinger Pferdezüchter Hugo Gantert einen großen Erfolg verbuchen: Für sein dreimonatiges Fohlen "Leni" erhielt er eine Goldmedaille des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg.

Über dem Eingang zum Stall des Pferdezüchters Hugo Gantert in Obermettingen zeigt eine Fülle an Gold- und Silbermedaillen, erste und zweite Preise die züchterischen Erfolge. Vor wenigen Tagen kam ein neuer Zuchterfolg dazu: Bei der Fohlenschau in St. Märgen, Zentrum des Schwarzwälder Kaltblutes, konnte Hugo Gantert erneut einen Zuchterfolg verbuchen. Das drei Monate alte Stutenfohlen Leni errang von knapp 60 vorgestellten Fohlen eine Goldmedaille des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg.

Hugo Ganterts (76) große Liebe zu den Pferden ist sprichwörtlich. Er beschäftigt sich schon immer mit Pferden, seit 30 Jahren züchtet er das Schwarzwälder Kaltblut. Es begann 1987, als er die Schwarzwälder Stute Ramona erwarb. Über 20 Jahre stand sie im Stall in Obermettingen, prämiert mit dem ersten Staatspreis und konnte auf eine große Anzahl von Nachkommen blicken. Gantert ist stolz auf seine Zuchterfolge und den guten Eindruck, den seine Tiere bei der Fohlenschau hinterlassen.

Täglich trofft man den Pferdezüchter im Stall bei seinen Schwarzwäldern an, denn Zuchterfolg ist mit viel Arbeit verbunden. Er freut sich immer aus Neue, wenn er bei seinen Pferden im Stall oder auf der Koppel sein kann. Und schön anzusehen sind die Tiere allemal. Wenn er auch gesundheitlich zurückstecken muss, seine Söhne Herbert und Thomas helfen, wenn es ihnen zeitlich möglich ist und insbesondere Enkel Denis ist begeistert und hilft, wo er kann.

Ganterts Stuten und Hengste sind allesamt leistungsgeprüfte Tiere. Stute Lisa, Mutter von Goldfohlen Leni, hatte im vergangenen Herbst die Leistungsprüfung mit Bravour gemeistert und platzierte sich unter den ersten Drei. Zur Prüfung gehören das Schleifen eines Baumstamms mit Hindernissen, ebenso das Kutschfahren durch einen Hindernissparcour und das Schlittenziehen im Schritt mit 20 Prozent des Körpergewichts. Die Leistungsprüfung der Tiere ist erforderlich, um an Schauen teilnehmen zu können.

Von ihrer besten Seite zeigte sich bei der Fohlenschau in St. Märgen das dreimonatige Stutenfohlen Leni. Leni stammt von Mutter Lisa und Vater Maitanz vom Haupt- und Landgestüt Marbach. Bei der Fohlenschau werden unter anderem bewertet der Bewegungsablauf, Takt, Ausstrahlung und Schönheit. Im Bereich Bewegungsablauf begeisterte Leni und erhielt neun von zehn möglichen Punkten. Und noch einen großartigen Zuchterfolg kann Hugo Gantert verbuchen, der zweieinhalb Jahre alte Hengst Max, Geschwister von Leni und vom Haupt- und Landgestüt Marbach angekauft ist Köranwärter. Die Körung bedeutet die Prüfung eines Hengstes zur Zulassung zur Zucht. Diese findet am 21. Oktober in St. Märgen statt.

Das Schwarzwälder Kaltblut, auch als Schwarzwälder, Schwarzwälder Fuchs, St. Märgener Fuchs oder Wälderpferd bekannt, ist eine alte Pferderasse, die insbesondere für die schwere Waldarbeit unter ungünstigen Bedingungen im Schwarzwald gezüchtet wurde, sich aber heute zunehmender Beliebtheit auch als Freizeitpferd erfreut. Schwarzwälder sind in der Regel Füchse oder Dunkelfüchse mit heller Mähne. Sie haben ein Stockmaß von 148 bis 160 Zentimeter, einen kurzen, markanten Kopf, kräftigen Hals, schräge Schulter, breite Kruppe und raumgreifende Gänge. Schwarzwälder Pferde sind heute beliebte Freizeitpferde und gut zum Reiten geeignet.