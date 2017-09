Ühlingen-Birkendorf Obermettingen würdigt Bürgereinsatz beim Erstellen eines Anbaus am Gemeindehaus

Mit einem zünftigen Fest bedankte sich Ortsvorsteher Norbert Ebi bei 15 Helfern für das Engagement beim Erstellen eines überdachten Anbaus am Gemeindehaus.

Ehrenamtliches Engagement wurde groß geschrieben beim Anbau an das Gemeindehaus in Obermettingen, der nun in Eigenarbeit fertiggestallt wurde. Für diese Leistung bedankte sich Ortsvorsteher Norbert Ebi bei den am Bau beteiligten Helfern mit einem zünftigen Helferfest.

Es war ein etwas trüber Winkel am Gemeindehaus, der nun überdacht wurde und daraus wurde ein Ort, der inzwischen bei Veranstaltungen im Gemeindehaus rege genutzt wird. Im vergangenen Jahr stellte der Ortschaftsrat den Antrag auf Überdachung. Nachdem ein örtlicher Bauzeichner die Entwurfspläne ehrenamtlich gefertigt hatte, konnte die Baugenehmigung erfolgen.

Bereits Ende vergangenen Jahres entfernte der Gemeindebauhof die Bäume und Sträucher, sodass die freiwilligen Helfer den Anbau aufrichten konnten und die Dachschalung montiert werden konnte. Im März deckte dann der Ortschaftsrat eigenhändig das Dach ein. Das Bauhofteam pflasterte den Boden. Die alten grauen Betonwände wurden vom örtlichen Schreinertrupp mit Holz verkleidet und an der Rückwand wurde das Ortswappen von Obermettingen angebracht. Als Letztes konnte dann die Beleuchtung installiert werden.

Der Anbau fügt sich harmonisch an das Gemeindehaus an. Insgesamt, so Ortsvorsteher Norbert Ebi, beteiligten sich 15 Bürger an dem Projekt und der Ortsvorsteher ist stolz: „Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.“