Untermettingen Narrenfahrplan: So feiern die Wilderer Untermettingen Fasnacht

Nach dem Schlüchttal-Narrentreffen in Nöggenschwiel und dem Nachtumzug in Erzingen geht für die Wilderer Untermettingen die heiße Phase der Dorffasnacht in Unter- und Obermettingen los.

Noch stehen die Teilnahmen am Schlüchttal-Narrentreffen in Nöggenschwiel und am Nachtumzug in Erzingen aus, dann geht es für die Untermettinger Wilderer mit der Dorffasnacht im Steinatal weiter. Die heiße Phase beginnt für sie am Schmutzigen Donnerstag, 23. Februar um 6 Uhr mit dem Wecken und um 10 Uhr mit dem Schließen von Schule und Kindergarten. Anschließend wird der Narrenbaum gestellt. Das Nudelsuppenessen findet in der Steinatalhalle statt (dies wegen des großen Andrangs) mit musikalischer Unterhaltung und Vorführungen der Schul- und Kindergartenkinder und Spielen für die Kinder. Um 18 Uhr startet der Hemdglunker-Umzug von der Hofwies zur Steinatalhalle mit Ausgabe von Wurst und Wecken an die Kinder, der Musikverein spielt zur Unterhaltung.

Auch im „oberen Mettingen“ ist um 18 Uhr Hemdglunker-Umzug mit der Trachtenkapelle durchs Dorf, um 14.11 Uhr wird in Obermettingen der Narrenbaum gestellt. Höhepunkt der Untermettinger Fasnacht ist der bunte Abend am Samstag, 25. Februar, 20.11 Uhr in der Steinatalhalle. Am Fasnachtssonntag, 26. Februar, ist in Obermettingen närrisches Treiben und Kinderball im Gemeindesaal ab 14.11 Uhr, veranstaltet von der Trachtenkapelle. Am Fasnachtsmontag, 27. Februar, ab 15 Uhr ist närrisches Treiben in der Steinatalhalle mit Kostüm- und Maskenball mit Prämierung und der Moschtpressband aus Krenkingen sowie der Gruftiband aus Tiengen. Am Fasnachtsdienstag, 28. Februar, ab 14 Uhr ist Frauenfasnacht im Hirschen in Obermettingen. Traditionell laden die Wilderer am Aschermittwoch, 1. März, ab 17 Uhr zum Heringessen für Jedermann in die Zunftstube ein. Am Samstag, 4. März, endet die Fasnacht mit dem Fasnachtsfeuer ab 19 Uhr.