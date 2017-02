ÜhlingenBirkendorf Narren bieten am Bunten Abend großes Theater

Die Akteure des Bunter Abends in Ühlingen haben ordentlich aufgetrumpft und dem Publikum ein unterhaltsames und witziges Programm geboten. Der Bunte Abend war gleichzeitig eine glamouröse Abschiedsgala für Narrenboss Timo Schäuble.

Ühlingen – "Theater, Theater, Theater" war das Motto des Bunten Abends in der Ühlinger Schlüchttalhalle – in Anlehnung an das Freilichttheater der letztjährigen 1200-Jahr-Feier. Die Vereinsgemeinschaft mit der Trachtenkapelle Ühlingen und der SG Schlüchttal unter Stabführung des Narrenvereins hatte in bunten Bildern, mit Videoclips, Sketchen und Tänzen ein närrisches Programm zusammengestellt, abwechslungsreich und gekonnt dargeboten. Gleichzeitig wurde der diesjährige Bunte Abend eine Abschiedsgala für den scheidenden Narrenboss Timo Schäuble, der beim großen Finale mit einer gewissen Wehmut an die Zukunft dachte: "Die Chatzen, die ich so liebe, müssen jetzt einen anderen Weg gehen. Acht Jahre lang haben wir gemeinsam viel getan und viel gelacht."

Timo Schäuble hat in den vergangenen acht Jahren dem Bunten Abend seinen eigenen Stempel aufgedrückt, modern, frech und entstaubt. Und so führte er auch diesmal wieder Regie zusammen mit seinen Assistenten Tobias Schäuble und Tatjana Saviane und führten durch das närrische Programm des Abends. Grandios die Castingshow. Gesucht wurden Schauspieler für das Freilichttheater, die Zeitfee bekam den Zuschlag. Gut beobachtet hatten Mitglieder des Narrenvereins eine Probe zum Freilichtheater und hatten die Lacher auf ihrer Seite.

Ein Drei-Gänge-Menü sollte von drei Sternenköchen (Gäste der Narrenzunft Birkendorf) gekocht werden: Buttergiraffe, Ricolasalat und von den Alternativen Köchen Deutschlands Leberwurstsuppe. So ganz schmeckte es Timo Schäuble nicht. In Elkes-Tratschcafé wird über so manches Dorfgeschehen getratscht. Ein musikalischer Höhepunkt war die Musikprobe der Trachtenkapelle mit einem verzweifelnden Dirigenten Stefan Kunzelmann. Es war so gekonnt inszeniert, dass Beifallsstürme zu einer Zugabe herausforderten. Der Männerchor (Narrenräte) sang ohne Dirigent besser und brachten ein Loblied auf Ühlingen, ein kleines Dorf im Süden, zu Gehör.

Zu einem närrischen Abend gehören auch viel Witz und Klamauk, zu sehen und zu hören bei Sigi und dem modernen Klo, dem Feuerwehrsketch oder der Modenschau und was man mit einer langen Herrenunterhose alles machen kann. Kein Bunter Abend ohne Tänze – ob Zumba oder dem sehenswerten Tanz unter Schwarzlicht der Damen des Narrenvereins. Die Narrenräte hatten einen außergewöhnlichen und poppigen Tanz, der bei dem großen Beifall zu einer Zugabe herausforderte.

In dem großen Finale dankte Narrenboss Timo Schäuble allen Akteuren für den großartigen Abend und wünschte den Stiegele Chatzen auch weiterhin viel Erfolg. Für Stimmung sorgte dann bis in den frühen Morgen Guido mit seiner Musik.

Bildergalerie im Internet: