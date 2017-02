ÜhlingenBirkendorf Musikverein Eintracht Untermettingen plagen Nachwuchssorgen

Der Musikverein Eintracht blickt auf ein aktives Jahr zurück: Die Musiker meisterten 18 Auftritte. Der Förderverein greift finanziell unter die Arme.

Der Musikverein Eintracht Untermettingen konnte in der Hauptversammlung auf ein erfolgreiches musikalisches Jahr zurückblicken, zudem konnte er vier neue Musiker in seine Reihen aufnehmen. Doch eines gibt den Aktiven des Musikvereins zu denken: Der MVU hat Nachwuchssorgen, derzeit ist kein Nachwuchs in Ausbildung.

Man ist bei den Verantwortlichen derzeit ratlos, wie man musikinteressierte Kinder und Jugendliche gewinnen könnte. Es gab in den vergangenen Jahren immer Zöglinge, die nach ihrer Ausbildung in den Verein aufgenommen werden konnten. Für den Vorsitzenden Ingo Erne bedeutet dies: „Wir müssen mit den Musikern, die wir haben, Musik machen.“

Immerhin hat der Musikverein Eintracht Untermettingen noch 44 aktive Musikerinnen und Musiker. In ihrem Jahresrückblick konnten Ingo Erne und Schriftführerin Simone Häring eine Fülle an Aktivitäten aufzeigen. Musikalische Höhepunkte waren das Jahreskonzert als Doppelkonzert mit dem Männergesangverein Bettmaringen gestaltet und das Doppelkonzert in Stühlingen zusammen mit dem Musikverein Lausheim. Teilgenommen hatte der MVU auch an den Feierlichkeiten zur 1200 Jahr Feier Ühlingens.

Insgesamt 18 Auftritte waren zu absolvieren, wobei die Musik bei kirchlichen und weltlichen Festen nicht mehr im Ort wegzudenken ist. Ein Höhepunkt ist immer wieder das Oktoberfest, das auch in diesem Jahr vom 6. bis 8. Oktober wieder als Zeltfest über die Bühne geht. Erstmals nahm der MVU an der Adventsfensteraktion mit Musik teil, was nach dem Erfolg beibehalten werden soll.

Im vergangenen Jahr wurde ein Förderverein, der den MVU finanziell unterstützen wird gegründet mit Vorsitzender Sophia Kramer, Stellvertreterin Daniela Blattert, Kassiererin Alexandra Preiser, Schriftführerin Carina Beil und Beisitzer Joachim Banholzer. Über den finanziellen Stand des MVU informierte Kassiererin Alexandra Preiser.

Vorsitzender Ingo Erne freute sich über vier Neuaufnahmen: Mit dabei sind jetzt Lena Alex, Leonie Bächle, Marvin Alex und Fabian Böhler. Der Vorsitzende dankte Martin Schumpp, der 20 Jahre aktiv Musik macht und überreichte ein Präsent. Wenn auch Dirigent Volker Kramer meinte, dass beim Probenbesuch noch Luft nach oben sei, so ist er mit 80 Prozentigem Probenbesuch zufrieden. Beste Probenbesucher waren Josef Seebacher und Volker Kramer. Der Dirigent zeigte sich zufrieden mit dem musikalischen Können anlässlich der Konzerte. Beim diesjährigen Jahreskonzert am 1. April werde man Neuland betreten, das Konzert soll unter einem Motto stehen. Für die musikalischen Auftritte bedankte sich Ortsvorsteherin Silvia Zeitz beim MVU.

Eintracht 1854 Untermettingen hat derzeit 44 aktive Musiker. Dirigent ist Volker Kramer. Ansprechpartner sind die Vorsitzenden Claudia Bächle, Benno Alex, Ingo Erne und Heiko Kromer, Kontakt: Telefon 0173/341 17 13. Weitere Informationen im Internet (www.mv-untermettingen.de).