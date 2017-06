Ühlingen-Birkendorf Mofafahrerin kollidiert mit Pkw

Eine jugendliche Mofafahrerin ist am Donnerstag in Ühlingen bei der Kollision mit einem Pkw verletzt worden.

Nach Polizeiangaben ist die 16-Jährige gegen 16.15 Uhr von der Kreisstraße in in die L 157 eingebogen und soll die Vorfahrt eines 66-jährigen Autofahrers missachtet haben. Die 16-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizeibericht sollen die Verletzungen des Mädchens aber nicht schwer sein. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mindestens 2000 Euro.