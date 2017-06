Ühlingen-Birkendorf Mittelaltermarkt mit Rittermahl beim Kloster Riedern am Wochenende

Wer einmal Schlemmen möchte, wie im Mittelalter, ist beim Rittermahl mit Schmalz, Brot, Käse und mehreren Fleischsorten am Wochenende beim Mittelaltermarkt in Riedern genau richtig. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Während des Mittelaltermarktes am Wochenende, 24. und 25. Juni, in den historischen Gärten und Gemäuern des Kloster Riedern können die Gäste auch an einem besonderen Rittermahl teilnehmen. Für 25 Euro bietet der Kulturverein „Black Forest Culture e.V.“ aus Grafenhausen dort wieder ein Vier-Gänge-Menü an. Auf den Tischen werden Wasser und Apfelsaft gratis angeboten. Die Rittermahle finden statt am Samstag um 17 und 20 Uhr (beide bereits ausgebucht) und am Sonntag um 12 Uhr und 15 Uhr.

„Es hat uns letztes Mal so viel Spaß gemacht und die Resonanz war durchweg positiv, sodass wir uns nicht lange bitten lassen mussten, um wieder ein tolles Rittermahl anzubieten“ sagt Sebastian Stiegeler, Vorsitzender des Vereins. Der Mittelaltermarkt in Riedern sei eine tolle Sache, da mit einem großen Teil der Erlöse die Klosterräume renoviert werden.

„Für Vegetarier ist das Rittermahl eher nicht geeignet. Und für Kinder empfinden wir es als auch nicht zwangsläufig geeignet, da doch der eine oder andere derbe Spruch von unsere Erzählern und Animateuren kommen wird – so wie es früher halt war“, betont Sebastian Stiegeler. Los geht es mit Schmalz und Brot, dann folgen Suppe und schließlich der Hauptgang mit mehreren Fleischsorten und Beilagen sowie einer Käseplatte. Zu allen Speisen werden entsprechend Wein, Met, Bier und alkoholfreie Getränke angeboten.

Das Rittermahl findet im historischen Gewölbekeller im Kloster statt, welcher liebevoll mit alten und geschichtsträchtigen Dingen geschmückt wird. Gerne sind die Gäste natürlich auch in historischen Gewändern willkommen, was aber kein Muss ist.

gibt es per E-Mail (mittelalter-rittermahl@web.de). Eine Voranmeldung für die Veranstaltung ist zwingend erforderlich, da die ganzen Speisen natürlich vorbereitet werden müssen. Für ein Mahl müssen etwa zwei Stunden Zeit eingeplant werden.