Mit dem Shuttle-Bus zum Kleggaunarren-Treffen

Verantwortliche der Birkendorfer Narrenzunft zurren die Fahrpläne und Strecken für großes Ereignis im Februar fest.

Ühlingen-Birkendorf (asz) Der Shuttle-Bus-Service für das 37. Kleggaunarren-Treffen am 11. und 12. Februar in Birkendorf steht. In enger Zusammenarbeit mit Werner Jehle von der Südbaden Bus Gesellschaft haben die Verantwortlichen der Birkendorfer Narrenzunft die Fahrpläne fest gezurrt und auch den teilnehmenden Narrenzünften bereits alle wichtigen Infos zur Anreise zukommen lassen. Die Ortsdurchfahrt von Birkendorf bleibt vom Samstag 11. Februar ab 17 Uhr bis Sonntag, 12. Februar um 22 Uhr für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Ankommende Busse und Autos werden durch die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Birkendorf auf die vorhandenen Parkplätze in Birkendorf umgeleitet. Shuttle-Busse sind am Samstag auf drei Strecken eingesetzt. Ein Shuttle-Bus fährt von Tiengen, über Gurtweil und Ühlingen nach Birkendorf. Von Bonndorf aus passiert der Shuttle in Richtung Birkendorf die Orte Rothaus und Grafenhausen. Die dritte Strecke führt von Buggenried über Riedern, Hürrlingen, Untermettingen, Bettmaringen nach Birkendorf. Der Preis pro Fahrt beträgt einheitlich drei Euro. Für Kinder bis 14 Jahren gibt es eine Ermäßigung.

Genaue Abfahrtszeiten im Internet: