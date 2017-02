Ühlingen-Birkendorf Mit Bussen zum großen Narrentreffen

Sicherheit geht vor. Für die Fahrt zum närrischen Spektakel nach Birkendorf und zurück stehen Fahrzeuge der SBG zur Verfügung.

Birkendorf (sbw) Die Verantwortlichen der Narrenzunft Birkendorf und die Vertreter der Südbaden Bus GmbH sind sich einig: Es ist der richtige Weg, wenn das närrische Volk zum Kleggau-Narrentreffen nach Birkendorf nicht individuell mit dem eigenen Auto, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt: Michael Werner (Rombachwiibli), Werner Jehle und Dominik Hässig (Südbaden Bus) und Axel Schmidt (Elferrat Birkendorf) gaben in Waldshut gemeinsam den offiziellen Startschuss.

„Fahrplanmäßig war alles schnell eingetütet“, freuten sich Michael Werner von den Rombachwiibli und Axel Schmidt vom Elferrat Birkendorf unisono. Bei den Vorbereitungen zum Kleggau-Narrentreffen hatten die Verantwortlichen in Birkendorf über den Einsatz von Bussen zur Freinacht mit Nachtumzug am Samstagabend diskutiert. Ein guter Gedanke, aber auch ein nicht ganz einfaches Unterfangen.

Der Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln ist zwar nichts Ungewöhnliches und wird insbesondere in größeren Orten praktiziert. Die Organisatoren waren sich einig, dass diese Frage nur gemeinsam mit den Experten der Südbaden Bus GmbH beantwortet werden kann.

„Es folgten unkomplizierte Gespräche zur Lösung des Problems mit den Verkehrsexperten in Waldshut“, informierte Michael Werner. Drei Strecken wurden ausgearbeitet. Ein Bus fährt von Tiengen über Gurtweil und Ühlingen nach Birkendorf. Ein weiterer fährt von Bonndorf über Rothaus und Grafenhausen zum Narrentreffen und eine dritte Linie von Buggenried über Hürrlingen, Riedern, Untermettingen, Obermettingen und Bettmaringen nach Birkendorf. Auch die Rückfahrten wurden zeitgerecht festgezurrt – der Fahrpreis beträgt drei Euro je Fahrt (Kinder bis 14 Jahre ermäßigt).

Angesichts der Wetterprognosen setzt man darauf, dass auf der Linie Bonndorf-Grafenhausen ein Gelenkbus für bis zu 140 Fahrgäste eingesetzt werden kann; auf den anderen Strecken verkehren normale Busse, die 80 Fahrgäste transportieren können.

Narrenchef Michael Werner zeigte sich überzeugt, dass die Busse auch angenommen werden, allein aus Untermettingen liegen bereits 60 Reservierungen vor. Werner Jehle von der Südbaden Bus, der übrigens selbst in Birkendorf vor Ort sein wird, sicherte zu, dass je nach Fahrgastaufkommen bei den Bussen auch kurzfristige Änderungen bei der Streckenführung möglich sind.

Unproblematisch ist auch die Einrichtung der provisorischen Haltestellen in Birkendorf. Sichergestellt ist auch, dass in Birkendorf kein Bus kehren muss, es läuft alles im Rundverkehr. „Wir können als Verein nur gut vorbereitet sein, wenn es mit dem Kooperationspartner im Miteinander und Hand in Hand geht – und das hat bestens geklappt“, betonte Michael Werner.