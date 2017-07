ÜhlingenBirkendorf Männerchor und Gäste begeistern beim Herbstkonzert

Der Männerchor Berau hat sein Publikum beim Herbstkonzert begeistert. Auch die Gäste aus Dettighofen und Unterlauchringen haben mit ihrem Können und ihrer Liedauswahl überzeugt.

Berau – Das 17. Herbstkonzert des Männerchors Berau wurde zu einer Demonstration des traditionellen, aber auch des zeitgenössischen Chorgesangs. "Die Schönheit des Gesangs steht nicht in den Notenblättern, sondern in den Herzen der Menschen", war der Leitspruch des Herbstkonzertes. Und die konzertierenden Chöre sangen sich in die Herzen der Zuhörer in der Falkensteinhalle. Über den guten Besuch freute sich der Vorsitzende des Männerchors Berau Franz Mutter, der neben Bürgermeister Tobias Gantert besonders auch den Ehrendirigenten des MC Berau, Edelbert Bartmann, willkommen hieß.

Der Männerchor Berau, der stolz ist, der einzige Männerchor im Rothauser Land zu sein, wird seit geraumer Zeit verstärkt durch Sänger aus Häusern und stand unter Leitung von Manfred Vondrach. Die Chöre wurden musikalisch am Klavier begleitet von Markus Florian. Der Gastgeberchor eröffnete das Herbstkonzert mit "Ein Lied zieht hinaus in die Welt" und dies von Berau aus. Mit "Atemlos" griffen die Sänger einen Song aus den Charts auf und mit "Down by the Riverside" erklang ein Gospelsong. Im zweiten Block zog es den Männerchor nach Norden ans Meer mit "Hoch im Norden", "St. Malo" und " Santiano". Die Gäste in der Falkensteinhalle zeigten sich begeistert und forderten mit ihrem Beifall zu einer Zugabe auf, was die Sänger gerne taten, ebenso wie auch die nachfolgenden Chöre.

Als Gäste dabei waren der Gemischte Chor Dettighofen unter der Leitung von Brigitte Moser. Der Chor begann mit einem irischen Liebeslied, weiter ging es mit "Lueget vo Berg und Tal" und mit Hubert von Goiserns "Weit weit weg" konnte man punkten. Im zweiten Block waren wieder gut ausgewählte Stücke zu hören wie "Syahamba", "Mariana von Hermann" und "Ihr von Morgen".

Der Männergesangverein Unterlauchringen unter der Leitung von Reinhold Indlekofer begeisterte mit seiner Klangfülle. Klassiker wie "Abendstille in den Bergen" oder "La Montanara" eröffneten den bunten Reigen. Gleich zweimal erklang Hubert von Goisern mit "Heast es net" und "Koa Hiatamadl" und auch Gabaliers Song "I sing a Liad für di" steigerte die Stimmung zum Höhepunkt. Kein Wunder, dass die Unterlauchringer Sänger nicht ohne mehrere Zugaben von der Bühne durften. Das Herbstkonzert des Männerchors Berau unterstrich erneut die gesangliche Vielfalt der Chöre.

