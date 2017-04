Ühlingen-Birkendorf Let's Fetz Chor Bonndorf singt für krebskranken Christian Zeng

Der 30-jährige Birkendorfer leidet an einer seltenen und äußerst aggressiven Krebsart, doch die rettende Therapie ist in Deutschland nicht zugelassen und kostet über 500 000 Euro. Zusammen mit den Geldern aus dem Benefizkonzert des Chors und anderen Spenden konnte die erforderliche Summe erreicht werden.

Birkendorf – Vor kaum einer Woche hatte Achim Feser, der Vorsitzende des Let's Fetz Chors Bonndorf, vom krebskranken Christian Zeng und dem Spendenaufruf (wir berichteten) erfahren. Diese Geschichte berührte Achim Feser so sehr, dass er spontan seinen Chor zusammen trommelte. Die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Dagmar Hosp waren sofort bereit, ein Benefizkonzert zu geben, um das teure Medikament zu finanzieren. Auch dank dieser Spende wurden die Summe 536 000 Euro für die teure Therapie Zengs weit übertroffen.

Nach dem Eröffnungslied „Conquest of paradise“ konnte Achim Feser rund 200 Besucher im Haus des Gastes in Birkendorf mit einem Brief von Stefanie Dörflinger, der Frau des 30-jährigen Patienten, begrüßen. Der Chor begeisterte mit afrikanischen Rhythmen und mit fetzigen Songs und überzeugte nicht nur durch die gesangliche Qualität, sondern auch durch begleitende Bewegungen. Lieder wie „Ewigi Liäbi“, oder „Das Beste von Silbermond“ gingen unter die Haut. Markus Hosp führte informativ durch das Programm.

Die Zuhörer honorierten mit großem Applaus die Darbietungen, sodass der Chor sehr zur Freude des Publikums noch drei Zugaben zu Gehör brachte. Let's Fetz ist glücklich, den Erlös vom Musical „Tom Sawyer“ und vom Benefizkonzert in Birkendorf in Höhe von 3230 Euro überweisen zu können. Im Brief an die Zuhörer schrieb Stefanie Dörflinger: „Menschen wie Achim Feser fühlten sich spontan berührt von unserer Geschichte und haben Aktionen, wie diesen Abend des Let’s Fetz Chors innerhalb kürzester Zeit organisiert. Das berührt uns tief und zeigt, zu welch’ wunderschönen Aktionen Menschen fähig sind.

Solidarität, Verantwortungsbewusstsein und Herz dieser Menschen haben Christian so eine Chance zum Weiterleben eröffnet. Und das über Ländergrenzen und alles hinweg, was Menschen voneinander trennen könnte. Dank aus tiefstem Herzen an alle, die in schwerer Zeit hinter uns stehen. Ihr habt uns nicht nur Geld gespendet, sondern gleichzeitig eine große Portion Motivation geschickt und gezeigt, welch schöne Ziele Menschen erreichen können, wenn sie gemeinsam zu einem großen Ganzen beitragen.“

Spenden für Therapie

Mittlerweile stehen für die Therapie von Christian Zeng fast 630 000 Euro zur Verfügung. Offen ist, ob die Behandlung der äußerst seltenen Krebsart von Christian Zeng nicht doch von einer Krankenkasse übernommen wird. Aufgrund des aggressiven Krebses kann die Familie aber nicht lange warten, sondern musste schnell reagieren, um die Behandlung mit einem erfolgsversprechenden Medikament zu ermöglichen, das in Deutschland nicht zugelassen ist. Alle Spendengelder, die nach der hoffentlich erfolgreichen Behandlung von Christian noch übrig sind, will die Familie entweder zurückerstatten oder an andere Bedürftige sowie Forschungseinrichtungen weiterleiten. „Wir verwalten die Gelder penibel und informieren auf unserer Website (www.christian-soll-leben) und auf Facebook, sobald wir wissen, wie wir diese Solidarität am besten weitergeben können“, betont Ehefrau Stefanie Dörflinger.