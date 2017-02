Brenden Langjährige Mitrarbeiter geehrt

Elektro Rudolf Zimmermann zeichnet bei der Betriebsübergabe treue Mitarbeiter aus. Rückblick auf Geschichte des Unternehmens.

Anlässlich der Betriebsübergabe der Firma Elektro Rudolf Zimmermann in Brenden konnten auch langjährige Mitarbeiter geehrt werden. Die Firma läuft jetzt unter Elektro Zimmermann GmbH mit Dirk Zimmermann als Geschäftsführer. Rudolf Zimmermann umriss in seinem Rückblick die Geschichte des Handwerksbetriebs auf dem Brendener Berg.

1974 legte der bisherige Geschäftsinhaber die Meisterprüfung ab, meldete den Betrieb als Nebengewerbe an und 1981 begann der Betrieb als Vollerwerb. In diesen 35 Jahren wurden 16 Lehrlinge ausgebildet, darunter drei Innungssieger, Haiko und Dirk Zimmermann und Andreas Lencer.

Es war und ist ein Anliegen von Rudolf Zimmermann, einen Beitrag zur Lehrlingsgewinnung zu leisten wie Praktikumstage für Schüler der Elektrofachklassen. Kreishandwerksmeister Thomas Kaiser übernahm die Ehrungen mit Überreichen der Urkunden an Liselotte Zimmermann, 35 Jahre, Dirk Zimmermann, 23 Jahre und Manuel Kaltenbach 22 Jahre. Eine besondere Würdigung erhielt Rudolf Zimmermann für 41 Jahre gute Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft und den Ehrenamtstätigkeiten, wie Berufsausbildungsausschuss und dem Einsatz in der überbetrieblichen Ausbildung und Organisation von Weiterbildungsmaßnahmen.

Kaiser hofft auf weiter Jahre des Einsatzes von Rudolf Zimmermann. Obermeister Peter Keller von der Innung für Elektro- und Informationstechnik konnte Dirk Zimmermann und Manuel Kaltenbach für über 20 jährige Mitarbeit in einem Innungsbetrieb mit der silbernen Ehrennadel des Fachverbandes für Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg auszeichnen. Er hoffe, dass Dirk Zimmermann auch weiterhin als Schriftführer der Innung zur Verfügung stehen möge.

Auf die Bedeutung des Handwerks in einer Gemeinde wies Bürgermeister Tobias Gantert hin. Es gebe in Ühlingen-Birkendorf keine Industrie, um so mehr sei man über viele Handwerksbetriebe froh. Er betonte, dass sich die Firma Elektro Zimmermann als fachlich kompetenter Partner in vielen Projekten mit Zuverlässigkeit auszeichnete.