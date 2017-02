Riedern am Wald Kultur im Treppenwinkel: Der Let's Fetz Chor aus Bonndorf begeistert auch auf kleinem Raum

Die Sänger des Let's Fetz Chors Bonndorf setzen bei Kultur im Treppenwinkel gegensätzliche Stimmungen perfekt um und ernten die Bewunderung der Gäste.

In ihrer Begrüßung hat Gabriela Utz-Wehrmann zu einer nicht närrischen, aber fetzigen Unterhaltung mit dem Let's Fetz Chor aus Bonndorf eingeladen. Dieses Versprechen hat sie gehalten. Mit dem Titel "Conquest of Paradise", den Henry Maske 1994 bei der Box-Weltmeisterschaft zum Einlaufen in den Ring gewählt hat, haben die Sänger unter der Leitung von Dagmar Hosp bei ihrem Einzug den Treppenwinkel stimmgewaltig erfüllt. Der erste Konzertteil war dem ausländischen Liedgut gewidmet. Bei den afrikanischen Liedern konnte sich das Publikum mit Bongoklängen und der Rhythmik in ferne Länder versetzen. So mit "Mamaliye", einem Loblied auf die Mütter oder mit dem Song "Babayetu", was dem deutschen "Vater unser" entspricht.

Mit "Irish Blessing", einem irischen Segenslied – in der deutschen Fassung "Und bis wir uns wiedersehen, hält dich Gott ganz fest in seiner Hand" und "The Lion sleeps tonight" hat sich der Chor in die Herzen der Zuhörer gesungen. Nach der Pause folgten überwiegend deutschsprachige Lieder. Die Sänger begeisterten mit dem Schweizer Dauerbrenner "Ewigi Liäbi".

Die Stimmung des Liedes "Tears in Heaven", das Eric Clapton zur Bewältigung des Unfalltodes seines vierjährigen Sohnes geschrieben hat, wurde wunderbar wiedergegeben. Den Inhalt des Titels "Applaus, Applaus" gab das Publikum an den Chor zurück. Mit den Textzeilen "Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert, Sommer ist, was in deinem Kopf passiert" wurde das kühle Treppenhaus etwas erträglicher.

Die Soli und die mehrstimmigen Darbietungen brachten mit der guten Akustik im Treppenwinkel Gänsehautfeeling. Die Ausstrahlung der Akteure, die Rhythmik und Melodien – und dass das Programm ohne Notenblatt gesungen wurde, brachte dem Chor Bewunderung. Das Konzert wurde von Markus Hosp mit Informationen über die Interpreten und den Inhalt moderiert. Der Chor durfte sich erst nach mehreren Zugaben verabschieden. Der besondere Dank der Organisatorinnen Gaby Utz-Wehrmann und Christa Fingermann galt der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen für die finanzielle Unterstützung und der Bewegungsgruppe Hürrlingen für die Pausenbewirtung. Die Spenden kommen in vollem Umfang dem Erhalt des Klosters zu gute.