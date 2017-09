Ühlingen-Birkendorf Künstlerin Valeria Pecchi präsentiert Aquarelle im Rathaus

Ihre Lieblingsmotive sind Blumen, Landschaften und Porträts: Bis zum 5. Oktober sind Werke der Künstlerin und Diplom-Pädagogin Valeria Pecchi im Rathaus in Ühlingen zu sehen.

Eine Ausstellung mit Bildern von Valeria Pecchi wurde jetzt im Ühlinger Rathaus eröffnet. Die Künstlerin stammt aus Chile, wo sie ihre Kindheit und Jugend verbrachte. Sie ist Diplom-Pädagogin und Erzieherin. Mit ihrem Mann ist sie 2016 nach Birkendorf gezogen. "Wir haben einen Ort gesucht, wo die Luft am besten ist und die im Luftkurort Birkendorf gefunden. Wir fühlen uns hier sehr wohl." Die Kulturpublizistin, Margrit Matyscak, organisierte seit 2001 schon über 60 Ausstellungen im neuen Rathaus in Ühlingen. "Nach der langen Pause war es mir ein Bedürfnis, wieder Kunst im Rathaus ausstellen zu dürfen", sagte Margrit Matyscak, "und die Bilder von Valeria Pecchi sind so luftig leicht und zeigen die Schönheit in unserer Welt."

Margrit Matyscak begrüßte nach musikalischem Auftakt durch die Saxophonistinnen Sabine Büche und Inge Duttlinger die rund 60-Vernissage-Gäste. Sie bedankte sich bei Hausmeister Klaus Müller, der für die gelungene Präsentation der Exponate gesorgt hat. Andrea Krüger, ehemalige Landtagsabgeordnete der CDU und langjährige Freundin von Valeria Pecchi, war eigens zu dieser Vernissage angereist und gab eine Einführung in die künstlerische Arbeit der Malerin.

"Ich hätte nicht damit gerechnet, nach Ausstellungen in Berlin und Stuttgart eines Tages in Ühlingen eine Ausstellung eröffnen zu dürfen", so Andrea Krüger. Denn sie und ihre Familie kennen Valeria Pecchi als eine weltläufige Dame, die in Städten wie Mailand, London und Stuttgart zu Hause war. "Bei genauerem Hinsehen stellt man dann aber fest, dass Valeria Pecchi mit ihrem Umzug auf des Schwarzwalds wundervolle Höhen genau das macht, was sie immer getan hat und weiterhin tut: Sie sucht das Schöne." Und davon findet sie in ihrer neuen Heimat mehr als reichlich. In Valeria stecke viel Sinn für das Schöne in der Welt, dass dieser Sinn aus ihr heraus drängt und geteilt werden will.

Die Künstlerin bevorzugt Aquarell-Malerei mit verschiedenen Techniken. Mit Pinsel, Schwamm, Bleistift oder Spachtel entstanden die schönen Aquarelle. 36 Bilder sind im Rathaus zu sehen. Ihre Lieblingsmotive sind Landschaften und Blumen, aber auch Porträts zählen dazu. Ihre künstlerische Laufbahn begann Valeria Pecchi bei Professor Robles Acuña in Chile. In Italien und Deutschland hat sie ihren naturverbundenen Stil perfektioniert. Valeria Pecchi bedankte sich bei allen mit kulinarischen Köstlichkeiten, die sie selbst gebacken hatte. Besonders freute sie sich, dass auch die Volkstanzgruppe Ühlingen anwesend war, der sie und ihr Mann seit einem Jahr angehören. Ohne Wolfgang Duttlinger wäre diese Veranstaltung wahrscheinlich nicht so schnell zustande gekommen. Silvia und Klaus Müller sorgten für die Bewirtung. Die Ausstellung ist bis 5. Oktober im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Die Bilder können auch gekauft werden.