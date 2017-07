Ühlingen-Birkendorf Knochenarbeit auf Friedhof

Ehrenamtliches Team saniert die EinsegnungshalleArbeiten entpuppten sich schwieriger als erwartet

Birkendorf – In die Jahre ist sie gekommen: die Einsegnungshalle auf dem Friedhof in Birkendorf. Einiges war im Argen und musste erneuert oder ausgebessert werden. Ortschaftsrätin Cornelia Ziller gab den Anstoß, dass die 50 Jahre alte Einsegnungshalle renoviert und neu gestrichen wird. Ortsvorsteher Norbert Schwarz nahm sich der Sache an und fand bewährte ehrenamtliche Helfer. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen, die sich als weitaus schwieriger als erwartet gestaltet haben.

Mit tatkräftiger Unterstützung durch Otto Albrecht und Hansjörg Dörflinger, beide Maurer, und Wolfgang Schilke, Maler, die sich als Ruheständler im Unruhestand schon mehrfach engagiert haben, begannen die Arbeiten im Herbst 2016. Aus dem gesamten Ort kamen Freiwillige nach einem kurzfristigen Aufruf und halfen mit beim mühsamen Ausspitzen der alten Platten und des Estrichs und beim Wegräumen der Steine rings um die Halle.

Conny Ziller begleitete die Renovierungsarbeiten mit der Verpflegung der Arbeiter und dem Organisieren der Arbeitsabschnitte. „Man kennt sich ja und weiß, wo man Hilfe bekommt“, erläuterte die Ortschaftsrätin. Die Birkendorfer Betriebe Hirzle und Kromer unterstützten ebenfalls die Aktion. Firma Kromer stellte das Gerüst auf und Firma Hirzle stellte die erforderlichen Maschinen zur Verfügung.

Nachdem der Boden und die schweren Steinarbeiten fertig waren, wurden die Malerarbeiten in angriff genommen. Der Boden ist dank schöner Granitplatten wieder eben, der Vorplatz angepasst, und die Malerarbeiten in und um die Halle sind abgeschlossen. „Die Einsegnungshalle kann sich jetzt wieder sehen lassen“, sagte Norbert Schwarz.

Mit etwas Schwarzem Humor sagte Hansjörg Dörflinger zu seinem Kollegen Otto Albrecht: „So, aber freiwillig gehe ich hier nicht mehr rein!“ Es war wirklich Knochenarbeit. Die Arbeiten waren schwerer und kräftezehrender als zunächst angenommen. Wolfgang Schilke arbeitete hart an der Fassade: „Wenn man dran ist, sieht man erst, was alles nötig ist – Reinigen der Wände von Algen und Pilzbefall, Streichen mit dem Pinsel und Ausgleichen der Unebenheiten. Aber jetzt haben wir es geschafft!“