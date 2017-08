vor 3 Stunden Werner Steinhart Ühlingen-Birkendorf Kartoffelmarkt: Nabu sucht noch regionale Eierproduzenten

Das Nabu-Zentrum veranstaltet am Samstag, 16. September, den vierten Kartoffelmarkt am Naturena Badesee in Birkendorf. In diesem Jahr sollen dort neben Kartoffeln aus der Region auch Eier angeboten werden. Aus diesem Grund sucht der Nabu noch nach regionalen Eierproduzenten.