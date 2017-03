Waldshut-Tiengen Kameraden der Feuerwehrabteilung Riedern-Hürrlingen ziehen gemischte Bilanz

Bei der ersten Hauptversammlung der neu fusionierten Abteilungen Riedern und Hürrlingen äußerten die Kommandanten den Wunsch nach mehr Teilnahmen bei Lehrgängen. Auch der Probenbesuch mit 48 Prozent müsse gesteigert werden.

Riedern a. W. (eli) Zur ersten Hauptversammlung der Feuerwehr Abteilung Riedern-Hürrlingen nach der Fusion konnte der Abteilungskommandant den Gesamtkommandanten Oliver Kraus, seinen Stellvertreter Andreas Moosmann und die Kameraden von der Jugendfeuerwehr begrüßen. Für den verhinderten Bürgermeister nahm sein Stellvertreter Wolfgang Frech an der Versammlung teil und Ortsvorsteher Albert Baumeister vertrat die Ortsverwaltungen Riedern und Hürrlingen.

Die Feuerwehr Abteilung Riedern-Hürrlingen hat 28 Mitglieder, darunter zwei Frauen und fünf Jugendliche und ist somit die zweitstärkste Abteilung von der FFW Ühlingen-Birkendorf. Janine Pross und Thomas Zielinski haben den Lehrgang zum Trupp Obmann absolviert. Es ist ein dringendes Anliegen vom Abteilungskommandanten Rainer Duttlinger und vom Gesamtkommandanten Oliver Kraus, dass mehr Feuerwehrleute diese Lehrgänge absolvieren. „Mir ist es wichtig, neue Gruppenführer heranzuziehen“ so Kraus. Der durchschnittliche Probenbesuch lag bei 48 Prozent und muss unbedingt gesteigert werden. Auch in diesem Punkt waren sich der Gesamtkommandant und der Abteilungskommandant einig. Die Proben sind absolut wichtig. Für die nächsten Jahre stehen große Maßnahmen an. Es wird ein neues Löschfahrzeug angeschafft und es folgt der Anbau am Gerätehaus. Für die Beschaffung des Fahrzeugs wird ein Beschaffungsausschuss gebildet, das hat sich in der Vergangenheit bewährt.

Philipp Dassau hat die Einsätze und die Aktivitäten Revue passieren lassen. Die Wehr wurde zu einem tödlichen Holzmacherunfall gerufen, war bei einem Schopfband im Einsatz und hat sich an einer Personensuche beteiligt.

An der alten Molke wurde eine Atemschutzübung mit Einsatz der Drehleiter durchgeführt. Im Mettmatal wurde eine Zugprobe abgehalten und die Hydranten wurden gespült. An der Herbstabschlussprobe waren die Wasserversorgung zu einem Bauernhof und die Menschenrettung zu bestehen. Es werden regelmäßig Altpapiersammlungen durchgeführt und bei Veranstaltungen in der Großgemeinde wird die Verkehrsregelung mitübernommen. Die Kameradschaft wurde mit dem Besuch der Wehren von Unterlauchringen und Berau und mit einem geselligen Ausflug gepflegt.

Für die beiden Ortsteile Riedern und Hürrlingen hat sich Albert Baumeister bei der Abteilung Riedern-Hürrlingen für ihren Einsatz stets zum Wohle der Bevölkerung bedankt. „Ich wünsche euch alles Gute, eine gute Kameradschaft und dass ihr von euren Einsätzen gesund nach Hause kommt.“

Ehrungen

Rene Major- Keller ist seit zehn Jahren Mitglied der Feuerwehrabteilung und seit vier Jahren Kassierer. Jürgen Schlaffmann gehört seit 20 Jahren der Feuerwehrabteilung an. Jürgen Adam ist seit 25 Jahren Feuerwehrmann und Atemschutzträger. Herbert Duttlinger gehört ebenfalls seit 25 Jahren der Feuerwehrabteilung an. Friedrich Werner ist 40 Jahre Feuerwehrmann. Rainer Duttlinger konnte schließlich Raimund Pross für 100 Prozent Probenbesuch gratulieren und überreichte ihm ein Geschenk.