Ühlingen-Birkendorf Jugendliche sammeln Spenden und bringen den Segen als Sternsinger

Von der Pfarrkirche St. Jakobus in Untermettingen aus zogen die Sternsingergruppen los.

Sternsinger in den Ortsteilen unterwegs: Nach dem Aussendungsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakobus in Untermettingen zogen die Sternsingergruppen durch Unter- und Obermettingen, Raßbach, Talhöfe und Löhningen. In den Häusern baten die als heilige drei Könige gekleideten Gruppen um Spenden für Projekte in Afrika und schrieben zudem mit Kreide den traditionellen Segen C+M+B an die Haustüren in den Ortsteilen.