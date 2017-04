Waldshut-Tiengen Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf blickt auf zahlreiche Aktivitäten zurück

Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf zieht Bilanz. Die Jugendlichen lernen auch viel zum Thema Umweltschutz. Der Kreisjugendwart Pattric Grzybek lobt Engagement und gute Ideen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ühlingen-Birkendorf (eli) Pascal Breier, Jugendwart der Feuerwehr von Ühlingen-Birkendorf, konnte zur Hauptversammlung außer den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr auch Bürgermeister Tobias Gantert, die Abteilungskommandanten und die Ortsvorsteher aus Birkendorf, Hürrlingen, Riedern am Wald, Ühlingen, Untermettingen willkommen heißen. Sein ganz besonderer Gruß galt dem Gesamtkommandanten Oliver Kraus und dem Kreisjugendwart Pattric Grzybek.

Auch Harry Schmid von der befreundeten Jugendfeuerwehr aus Weilheim war der Einladung gefolgt. Pascal Breier konnte in seinem Rückblick die vielen Aktivitäten noch einmal in Erinnerung rufen. Die Jugendlichen lernen, dass auch Umweltschutz Thema bei der Feuerwehr ist. Sie reinigten eine größere Strecke der Schlücht von Unrat und haben mit dem Element Wasser beiläufig bei einer Wasserschlacht ihren zusätzlichen Spaß. Sie hielten außerdem eine Schauvorführung für die Eltern und alle interessierten Zuschauer ab, um ihr Können zu präsentieren. Die Jugendfeuerwehr hat 17 Proben abgehalten. Für 90-prozentigen Probenbesuch wurden Eric und Fabian Böhler und für 80-prozentigen Probenbesuch Jakob Bär und Cedric Vonderach geehrt.

Im Landkreis Waldshut gibt es zwei Kindergruppen, eine davon gehört zur Jugendfeuerwehr in Ühlingen-Birkendorf. In den Schulen und Kindergärten soll für diese Kindergruppe noch intensiver geworben werden. Von der Kindergruppe über die Jugendfeuerwehr und dann zu den aktiven Wehren, darin sieht man die Zukunft der Feuerwehr gesichert.

Bisher konnten 20 Feuerwehrleute aus der Jugendfeuerwehr zu den Aktiven übernommen werden. Der Jugendfeuerwehr gehören 32 Jugendliche und vier Kinder an. Sie kommen aus allen acht Ortsteilen der Großgemeinde. In seinen Grußworten überbrachte Bürgermeister Tobias Gantert den Dank der Gesamtgemeinde, vor allem an die vielen ehrenamtlichen Ausbilder, die sich mit Herzblut für die Betreuung der Jugendlichen einsetzen. "Ich habe immer ein offenes Ohr für Eure Belange." Mit einer Jahreskarte für den Naturena Badesee hat er den Jugendlichen eine große Freude bereitet.

Respekt, Anerkennung und Dank zollte der Gesamtkommandant Oliver Kraus allen, die in diesem Bereich tätig sind. "Die Jugendabteilung läuft weitgehend selbständig, zu meiner Freude ist sie sehr gut aufgestellt", so Oliver Kraus.

Ein großes Lob erteilte auch der Kreisjugendwart Pattric Grzybek. Die Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf bringt stets gute Ideen ein. "Die Seminare, Lehrgänge und Veranstaltungen werden von euch immer sehr gut besucht", so der Jugendwart. Neu gewählt wurde die Schriftführerin Sandra Hilpert und die Jugendsprecher Moritz Gampp und Severin Moosmann. Die Hauptversammlung wurde mit einem Jahresrückblick in Bildern von Dirk Schäuble ergänzt.