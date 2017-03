Ühlingen-Birkendorf Jede Spende hilft Christian Zeng aus Birkendorf gegen den Krebs

Der 30-jährige Christian Zeng aus Birkendorf ist an einer seltenen und extrem aggressiven Krebsart, Burkitt-Lymphom, erkrankt. Die einzige rettende Therapie mit Blincyto ist in Deutschland nicht zugelassen und kostet über 500 000 Euro. Seine Familie mit Ehefrau Stefanie Dörflinger hofft nun bis zum 7. April auf Spenden und hat ein Konto eingerichtet.

Birkendorf – Stefanie Dörflinger aus Birkendorf kämpft mit einer Hilfsaktion um das Leben ihres Ehemannes Christian Zeng, der am äußerst seltenen Burkitt-Lymphom erkrankt ist. Dies ist eine extrem aggressive Erkrankung des Lymphsystems (verwandt mit den Leukämien). Der 30-Jährige hat nur eine Überlebenschance, wenn er eine Behandlung mit Blincyto erhält. Dieses Medikament hat in Deutschland noch keine Zulassung als Therapiemittel gegen Christian Zengs Krebsart und ist extrem teuer: „Die Behandlung kostet mehr als eine halbe Million Euro“, so Ehefrau Stefanie Dörflinger.

Das Ehepaar lebt seit einem Jahr in München. Christian Zeng, ein gebürtiger Thüringer, kam 2005 mit 18 Jahren in den Schwarzwald und lebte zunächst in Lenzkirch. Er absolvierte ein duales Studium bei der Firma Testo und arbeitete dort als Entwicklungsingenieur mit Auslandseinsätzen in China und USA. Im Mai 2011 lernte er seine große Liebe, Stefanie Dörflinger, kennen, die ebenfalls bei der Testo AG gearbeitet hat und sich 2015 als Unternehmensberaterin selbstständig gemacht hat. Eine Liebe, die jetzt um sein Leben kämpft.

Im November 2016 heirateten die beiden, nachdem Christian den Krebs zunächst nach Monaten Chemotherapie besiegt hatte. Das Ehepaar wollte sich einen Traum erfüllen und buchte eine mehrwöchige Hochzeitsreise nach Grönland und die USA. Dieser Traum wurde jedoch schon ein Tag nach der Reise-Buchung zerstört: Am 31. Januar bekam Christian Zeng zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres die Diagnose Burkitt-Lymphom.

„Die Standard-Therapiewege sind mittlerweile erschöpft. Es gibt nun noch eine Möglichkeit, Christians Krebs zu heilen. Diese Möglichkeit heißt Blincyto und kostet 537 600 Euro, die bis Anfang April bereitgestellt werden müssen, damit mit der Behandlung begonnen werden kann“, erläutert Stefanie Dörflinger. Es ist bisher nur in den USA zugelassen und wird von deutschen Krankenkassen nicht bezahlt. Die Eltern des Paares haben bis zur Belastungsgrenze Kredite aufgenommen, aber das alles bringt nicht die erforderliche Summe zusammen.

Die Familie hat einen Spendenaufruf gestartet, der eine riesige Hilfsbereitschaft bei Verwandten, Freunden und Bekannten ausgelöst hat. „Wir waren fassungslos, was selbst Freunde in den USA alles bewerkstelligen, um Spenden für die teure Behandlung zu sammeln“, so Stefanie Dörflinger.

Die Deutsche Krebshilfe unterstützt die beiden mit Informationen, wickelt aber keine Spendenaktionen ab. „Selbst einen Verein zu gründen, bedeutet einen großen Aufwand, und dafür reicht die Zeit nicht. Wir müssen schnell handlungsfähig werden, sprich, das Medikament kaufen können“, sagt Stefanie Dörflinger. Sie betont, dass Gelder, die von Privatpersonen gespendet oder geschenkt werden auch zurückgezahlt werden sollen, falls sich später doch noch ein Kostenträger findet.

Spendenkonto

Bis zum 7. April muss die Familie von Stefanie Dörflinger und Christian Zeng 537 600 Euro aufbringen und bittet um Spenden auf das Konto:

Stefanie Dörflinger & Christian ZengIBAN: DE60 5001 0517 5414 5192 30