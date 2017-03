Ühlingen-Birkendorf In Riedern kommen Ritterfans bald wieder auf ihre Kosten

Der beliebte Mittelaltermarkt rund um das Kloster Riedern findet am 24. und 25. Juni statt. Das abwechslungsreiche Angebot reicht von Armbrustschießen über ein authentisches Rittermahl bis hin zu vielen Marktständen, die Schmuck, Schmiedearbeiten und mittelalterliche Bekleidung anbieten.

Riedern a. W. (eli) Der vierte Mittelaltermarkt in Riedern am Wald ist mitten in der Planung. Am 24. und 25. Juni findet das Große Spektakulum auf dem Areal des Klosters in Riedern am Wald statt. Für das Organisationsteam ist es eine Menge Arbeit. Sie profitieren bei vielen Entscheidungen von ihren Erfahrungen in den vergangenen Jahren. "Es läuft – wir sind mit den Vorbereitungen gut in der Zeit" so der Tenor vom Team. Zum wiederholten Mal planen und erarbeiten Andreas, Ernst und Markus Thiel, Sabine Maier, Ralf Reichenbach, Margit Rhode und Friedrich Werner das Programm und den Ablauf von diesem historischen Fest.

Das Team ist auf ein ausgewogenes Programm bedacht. So werden alle Festbesucher, die Mittelalter-Freaks wie auch die Kinder, auf ihre Kosten kommen. Das wunderbare Ambiente im Pfarrgarten tut sein Übriges. Von den Böllerschützen wird das Fest am Samstag angekündigt bevor mit allen Teilnehmern der große Einzug zum Fassanstich erfolgt. Mehrere Musiker unterhalten an beiden Tagen in verschiedenen Bereichen auf dem gesamten Festareal. Die Tanzweiber "Springkraut" haben mehrere Auftritte und die bekannte Mittelalter-Band Metusa gibt am Samstag ein Abendkonzert. Unterhalten werden die Besucher von einem Gaukler, einem Geschichtenerzähler einem Magier und neu, ganz speziell für die Kinder, vom Propeller-Mann. Beim Armbrustschießen kann jeder seine Treffsicherheit testen. Das kulinarische Angebot ist vielseitig. Im Gewölbekeller des Pfarrhauses kann man an beiden Tagen an einer großen mittelalterlichen Tafel ein viergängiges Rittermahl genießen. Die Vereine bieten u.

a. auch Raclette, Winzerweckle, Dünnete, geräucherte Forelle, Hähnchen, Schnetzelfleisch, Ziegenfleisch, Waffeln, Kafffee und Kuchen und außer den Standartgetränken auch Met und Mandelmilch an. An beiden Tagen wird das alte Handwerk vom Steinmetz, Korbflechter, Bürstenmacher und Weber, so wie das Töpfern zu bestaunen sein. An vielen Marktständen werden die Händler mit ihrem Angebot wie Bio-Käse, Kräuter, Felle, Schmuck und vielem mehr den Mittelaltermarkt bereichern.

Mit einem riesen großen Feuerwerk wird der erste Tag zu Ende gehen und gleichzeitig den Zapfenstreich um 24 Uhr ankündigen.