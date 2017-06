Ühlingen-Birkendorf Im Vorentscheid des SWR 4 Blechduells: Einige Musiker der Band "Halbe Händsche" geben Einblick in die Hintergründe

Mit den „halbe Händsche“ macht in der Region eine neue Band gerade von sich reden. Im Januar in Ühlingen gegründet, treten die acht Musiker am 24. Juni im Vorentscheid zum SWR 4 Blechduell an. Einige Musiker geben Einblick in Hintergründe.

Wer steckt hinter den Halbe Händsche?

Uli Banholzer-Ott: Halbe Händsche, das sind die Musiker Stefan Kunzelmann, Wolfgang Frech, Ulli Banholzer-Ott, Martin Günter, Georg Jehle, Andreas Beck, Joachim Banholzer, und Markus Frech. Bis auf einen Musiker aus Gurtweil spielen wir alle in der Trachtenkapelle Ühlingen. Und wir hatten einfach alle Lust, noch etwas mehr Musik zu machen. So sind im Januar die Halbe Händsche entstanden.

Und wie ist es zum Gruppennamen gekommen?

Uli Banholzer-Ott: Als es um die Bewerbung für das Blech-Duell ging, zauderten doch noch einige, zumal wir ja noch gar keinen Namen hatten. Da hieß es dann "nun seid mal keine so halbe Händsche"... Tja, und damit war auch der Bandname geboren.

Noch im Gründungsmonat habt ihr Euch beim SWR 4 Blechduell beworben. Hat Euch so schnell der Ehrgeiz gepackt?

Wolfgang Frech: (lacht) Nein, so schnell wollten wir gar nicht groß rauskommen. Das hat sich zufällig bei einem Stammtischgespräch ergeben und zwar exakt einen Tag nach der ersten Probe der Halben Händsche. Musikerkollege und SWR-Mitarbeiter Manuel Dörflinger fragte mich, ob ich nicht ein paar Musiker wüsste, die beim Blechduell antreten wollen. Mehr im Scherz antwortete ich ihm, dass ich die bereits für ihn hätte und gestern schon die erste Probe stattgefunden hat. So kam die Sache dann ins Rollen.

Habt ihr damit gerechnet gleich beim ersten Versuch in den Vorentscheid zu kommen?

Joachim Banholzer: Nein, es war wirklich eine große Überraschung. Die Vorbereitungszeit war für uns so knapp, dass wir nicht gedacht hätten, dass wir uns so schnell gegen die Konkurrenz durchsetzen können.

Am 24. Juni steigt der Vorentscheid in Lenzkirch. Wisst Ihr schon, was ihr dort spielt?

Stefan Kunzelmann: Ja wir haben uns zwei Stücke ausgesucht, wobei eines aus einer Pflichtstückliste vorgegeben wird. Wir wollen aber noch nicht verraten, was es von uns zu hören gibt.

Ihr spielt dort vor mehreren tausend Blasmusikfreunden. Habt Ihr bereits Lampenfieber?

Andreas Beck: Eigentlich sind wir noch ziemlich relaxed. Nur ein weibliches Mitglied der Halbe Händsche ist bereits sehr nervös.

Können Euch die Blasmusikfreunde zu Hause unterstützen?

Georg Jehle: Wir hoffen auf ganz viel Unterstützung aus der Region. Wir freuen uns natürlich auf viele Fans vor Ort in Lenzkirch und möchten dafür auch noch einen Fanbus chartern. Aber auch zu Hause können die Blasmusikfreunde ihre Stimme abgeben. Der Vorentscheid wird ab 20 Uhr im Radio und im Internet per Livestream übertragen. Das Voting erfolgt dann per Telefon. Bitte tippt euch die Finger wund! Wir würden gerne am 30. Juni beim Finale in Dormettingen unsere Region vertreten.

Bandgründung im Januar, Überzeugung der Jury beim Blechduell im März und großer Auftritt beim Vorentscheid vor tausenden Blasmusikfreunden im Juni. Wie soll die Reise weitergehen?

Markus Frech: Wir hoffen, dass wir beim Blechduell soweit kommen wie möglich. Bei der weiteren Zukunftsplanung müssen wir einfach sehen, was noch auf uns zukommt! Wichtig ist für uns der Spaß an der Sache, das gemeinsame Musizieren, und dass wir unserem Heimatverein der Trachtenkapelle Ühlingen keine Konkurrenz machen.

SWR 4 Blechduell

Das SWR 4 Blechduell wird am 24. Juni ab 20 Uhr im Radio sowie per Livestream im Internet übertragen und das Finale am 30. Juni im TV. Wer im Fanbus mitfahren möchte, kann sich bei Stefan Kunzelmann per E-Mail (kse.skunzi @googlemail.com) oder beiWolfgang Frech, Telefonnummer 0170/529 33 63 melden.