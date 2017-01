Hobbyhistoriker präsentieren Spannendes aus der Dorfgeschichte

Hansjörg Gäng und Helmut Kaiser geben Einblicke in Lebensläufe dreier Birkendorfer Persönlichkeiten. Kolumban-Schnitzer-Glocke als Leihgabe für den Ort macht große Freude.

Birkendorf (asz) Einen interessanten Abend mit viel Wissenswertem zu drei früheren Birkendorfer Persönlichkeiten und der Präsentation einer Glockenleihgabe erlebten die zahlreichen Besucher bei der Veranstaltung „Polka und Dorfgeschichte“ im Haus des Gastes. Die musikalische Eröffnung übernahmen „Hansjörg und die Polka Punks“ mit dem Titel „Mein Heimatland“. Bei seiner Begrüßung bedankte sich Ortsvorsteher Norbert Schwarz bei den Hobby-Heimatforschern Hansjörg Gäng und Helmut Kaiser. Durch ihre mehrjährige, mühevolle Recherche zu den fast in Vergessenheit geratenen Namen Johann Gantert (1734-1829), Kolumban Schnitzer (1818-1901) und Lorenz Pfluger (1719-1772) war der Abend überhaupt zustande gekommen.

Mit nach ihnen benannten Straßennamen im geplanten Neubaugebiet sollen die drei weiter in Erinnerung bleiben. Humorvoll anmoderiert von Markus Hirzle, eröffnete Hansjörg Gäng die historische Reise des Abends zunächst mit einem geschichtlichen Blick in die zwei Jahrhunderte, in der die Familien damals lebten. Mit aufmerksamer Spannung verfolgten die Zuhörer dann zunächst der Vorstellung der Familie Pfluger, die sich als Kunstschreiner, Altarbauer, Bildhauer und Kunstglaser in der ganzen Region einen Namen gemacht hatte. Der heute fast in Vergessenheit geratene Name war damals sehr geläufig. Gäng und Kaiser zeigten mit einer Bildpräsentation anschaulich auf, wo die Pfluger damals wohnten, wo noch heute Altäre und Figuren wie der Eulogie in Lenzkirch oder wo noch Kirchenfenster bestaunt werden können.

Bis heute bekannt in Birkendorf geblieben ist der Name der Kaufmannsfamilie Johann Gantert, die mit der Gründung eines Armenfonds auch sehr wohltäterisch war. Eindrucksvoll belegten Gäng und Kaiser auch ihre Spurensuche zu den unterirdischen Gängen vom früheren Kaufhaus Blatter zum Stammhaus der Familie (heute: Haus der Begegnung) auf dem Rathausplatz oder zur Ordenschwester Arminia Gantert, die einen Orden in Banja Luka (Bosnien) gründete. Bereits in der Pause vergriffen war die Broschüre, die Gäng und Kaiser zu den „drei Großen des Dorfes“ zusammengestellt hatten. Eine Nachbestellung ist geplant.

Nach der Pause stand der Glockengießer Kolumban Schnitzer im Blickpunkt. Beim Besuch von Glockeninspektor Kurt Kramer hat er diesen laut Kaiser als exzellenten Handwerker bezeichnet und sich erfreut gezeigt, dass sich endlich mal jemand kümmert. 71 Glocken goß Schnitzer insgesamt, zwei davon läuten noch heute im Birkendorfer Glockenturm. Alle finden sich aufgelistet in einem Flyer von Hansjörg Gäng zu dem vielseitigen Handwerker und Bürgermeister.

Ziel für den Abend, so Helmut Kaiser, war es eine Kolumban-Schnitzer-Glocke als Leihgabe für den Ort zu bekommen. Durch die Zusage der Familie König aus Steinabad bei Bonndorf kann die dortige Glocke aus dem Jahr 1874 als Leihgabe künftig im Haus des Gastes besichtigt werden.

Bei der feierlichen Übergabe wurde allen Akteuren gedankt, auch der Firma Holzbau Kaiser aus Bernau (Spende des Glockenstuhls). Gut bewirtet durch die Trachtenkapelle Birkendorf und bestens unterhalten durch die Polka Punks klang der Abend aus.