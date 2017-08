Riedern a.W. Historisches Riedern am Wald: Spannende Führung mit Archivarin Irmgard Blatter-Kramhöller

Premiere: Die Ortschaftsräte aus Riedern und Hürrlingen nehmen an der ersten Führung „Historisches Riedern am Wald“ teil und erfahren von Irmgard Blatter-Kramhöller viele unbekannte Geschichten über den Ortsteil der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf.

Riedern am Wald – Zur ersten Führung „Historisches Riedern am Wald“ hat Irmgard Blatter-Kramhöller die Ortschaftsräte aus Riedern und Hürrlingen eingeladen. Mit großer Leidenschaft hat Irmgard Blatter-Kramhöller im Archiv gestöbert und sehr viel bisher unbekannte Geschichte über Riedern gefunden.

„In dem Archiv könnte ich mich einmauern lassen“, so die geschichtsbegeisterte Archivarin. Am ehemaligen Frauenkloster von Riedern begann die Führung mit der Geschichte, dem Bauplan, den Bewohnern und Besitzungen der ehemaligen unteren Propstei. Weiter ging es zum österreichischen Denkmal, dem Grab von 700 österreichischen Soldaten, die in den Befreiungskriegen 1813/14 an Nervenfieber gestorben sind. Am Denkmal wurde auch ein Wachholderbeerenstrauch gepflanzt.

Aus dem Saft der Beeren wurde früher eine Arznei hergestellt, die gegen Typhus, Lungenentzündung und Nervenfieber eingesetzt wurde. Auf dem Rundgang durchs Dorf erfuhren die Zuhörer Besonderheiten und Anekdoten zu einzelnen Häusern und Familien. Beim „Haus Blatter“ staunten viele, da sie zum ersten Mal hörten, dass es hier früher eine Kapelle gab, die dem Hl. Antonius geweiht war. Am Haus erinnert noch die Statue vom Hl. Antonius daran. Station war auch am Wäschhüsli, der früheren Wäscherei vom Kloster.

Einige der Teilnehmer der spannenden Geschichtstour in die Vergangenheit konnten sich noch daran erinnern, wo sich im Klostergebäude das Gefängnis befand, aber über den Hinweis, dass am Weg zum Kirchenportal sich ein „Drüllenbuck“ befand, war die Überraschung groß.

Irmgard Blatter-Kramhöller hat den geschichtlichen Rundgang mit der Lesung einer sehr tragischen Liebesgeschichte aus dem frühen 17. Jahrhundert beendet. Die Ortschaftsräte von Riedern und Hürrlingen freuten sich, dass sie Gäste der Premiere sein durften und bedankten sich herzlich bei Irmgard Blatter-Kramhöller.