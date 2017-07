ÜhlingenBirkendorf Herbstabschlussprobe: Knifflige Aufgabe für Abteilung Berau und Brenden

Die Feuerwehrabteilungen Berau und Brenden haben ihre Herbstabschlussprobe mit Bravour gemeistert. Die Abteilungs- und der Gesamtkommandant zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf, allerdings offenbarte die Übung einen Engpass bei Wasserversorgung.

Berau – Keine leichte Aufgabe hatten sich bei der Herbstabschlussprobe die Feuerwehrabteilungen aus Berau und Brenden vorgenommen. Die Löschmannschaften und die Atemschutzträger waren gefordert. Besonderes Augenmerk wurde aber auch auf die Wasserversorgung gelegt, die in Berau nicht optimal ist. Hier besteht in naher Zukunft noch Handlungsbedarf.

Dichter Rauch quoll aus den Räumen des ehemaligen landwirtschaftlichen Teils des Gasthauses Schwanen in Berau, als nach wenigen Minuten die Feuerwehrabteilung Berau am angenommenen Brandherd eintraf. Im Vordergrund stand zunächst die Menschenrettung durch die Atemschutzträger, die in die beiden Stockwerke vordrangen, um die fünf eingeschlossenen Personen zu retten. Dazu standen drei Eingänge zur Verfügung. Erschwerend bei dem angenommenen Szenario war die Tatsache, dass das angrenzende Gebäude nur wenige Meter entfernt steht. Somit musste zur Sicherung eine funktionierende Riegelstellung aufgebaut werden. Diese Aufgabe übernahm die eintreffende Brendener Wehr, die dazu zwei Leitungen legte.

Die Wasserentnahme muss in Berau durch Hydranten erfolgen, in diesem Falle aus zwei in zwei getrennten Strängen, um die Wasserversorgung nicht zu gefährden. Die Löschwasserversorgung in Berau ist nach Angaben der Feuerwehr grenzwertig. 800 Liter Wasser wurden bei der Übung entnommen, danach könne man von einem Engpass ausgehen, so Beraus Abteilungskommandant Dirk Gantert. "800 Liter sind nicht die Welt!", sagt auch Gesamtkommandant Oliver Kraus. Daher wird die Wasserversorgung die Berauer Wehr noch beschäftigen. Die Übung war dazu ein wichtiger Test.

Das bestätigte auch Bürgermeisterstellvertreter Andreas Moosmann. In Sachen Wasserversorgung sei man in Gesprächen mit Landwirten, um eine Lösung zu finden. Er dankte im Namen des Bürgermeisters und des Gemeinderats für die Einsatzbereitschaft und betonte auch, dass die Gemeinde ständig Mittel für die Feuerwehren bereitstelle.

Mit der Übung zufrieden zeigten sich die Abteilungskommandanten Dirk Gantert (Berau) und Roland Ebner (Brenden), der diese als sehr realistisch ansah. Dank galt den Kameraden und der Familie Bär für die Zurverfügungstellung des Brandobjekts. "Die Übung war gut, sie hat mir sehr gut gefallen", lobte Gesamtkommandant Oliver Kraus. Die Abteilung Berau war mit 17 Mann, die Abteilung Brenden mit neun Mann vor Ort. Trotz des Regens hatten sich mehrere Zuschauer, darunter auch die Ortsvorsteher Ralf Isele und Alexander Weiß, eingefunden. Sie wurden durch sachliche Kommentare von Martin Fechtig informiert.

Bildergalerie im Internet: