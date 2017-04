Ühlingen-Birkendorf Helferkreise für Flüchtlinge tauschen sich aus

Für Flüchtlinge ist es schwierig, eine Wohnung oder Arbeit zu finden. Darauf weisen die Helferkreise für Flüchtlinge bei ihrem vierten Treffen hin. Als kleiner Dank von Seiten der Gemeinde findet am 21. Juli ein Helferfest für die Ehrenamtlichen statt.

Ühlingen-Birkendorf (pdb) In Ühlingen-Birkendorf sind zur Zeit 90 Flüchtlinge untergebracht, davon leben etwa die Hälfte in der Unterkunft in Birkendorf, die anderen in privat angemieteten oder in gemeindeeigenen Wohnungen verteilt in den Ortsteilen. „Die Gemeinde hat ihre Verpflichtungen immer erfüllt, unser Hauptproblem ist jetzt der fehlende Wohnraum“, so Bürgermeister Tobias Gantert in seiner Eigenschaft als Vorsitzender Koordinierungsgruppe Helferkreise für Flüchtlinge, beim vierten Treffen im Haus des Gastes.

Der Austausch unter den Helfern ist wichtig. Aus diesem Grund trifft man sich zweimal im Jahr im großen Rahmen. Die einzelnen Helferkreise treffen sich in regelmäßigen Abständen, die Koordinierungsgruppe trifft sich wöchentlich im Rathaus. Schon bald nach Bekanntgabe der bevorstehenden Ankunft von Flüchtlingen in der Gemeinde im Herbst 2015, hatten sich Helferkreise gebildet. So gibt es Fahrdienste, eine Kleiderkammer, Sprachfördergruppen, eine Kinderbetreuungsgruppe, eine Bastelgruppe sowie eine Gruppe, die Treffen mit den Einheimischen im „Café International“ organisiert. Die Flüchtlingsbeauftragte Annette Schwarz berichtete aus den Helferkreisen. Werden alle diese Hilfen noch gebraucht, was muss verändert werden, wo brauchen die Flüchtlinge noch Unterstützung? – diese Fragen standen im Raum. Die Helfer waren sich einig, dass vieles sehr gut läuft, jetzt aber individuellere Hilfen gebraucht werden. Einige Helferkreise können pausieren. So wird beispielsweise der Fahrdienst nur noch in Notfällen in Anspruch genommen, und Kinder sind in Kindergarten und Schule gut betreut.

Hier gäbe es für Ehrenamtliche die Möglichkeit, sich bei den jeweiligen Schulleitungen als Helfer zu melden. Um jede Flüchtlingsfamilie kümmern sich ehrenamtlich tätige Paten. "Sie leisten einen sehr wertvollen Beitrag zur Integration", betonte der Bürgermeister. Die Paten sind häufig stark gefordert als erste Ansprechpartner bei Problemen. Das Hauptaugenmerk liegt jetzt auf der Wohnungs- und Arbeitssuche. Hier beginnen dann auch die Schwierigkeiten: Wohnungen sind ohnehin Mangelware, und so wird es für Flüchtlinge sehr schwer, geeigneten Wohnraum zu finden. Es haben sich aber auch hier schon einige Privatleute gefunden, die bereit waren, Flüchtlinge aufzunehmen. Das Landratsamt sorgt für die Bezahlung. „Das Risiko für den Vermieter hält sich also im üblichen Rahmen“, so Bürgermeister Tobias Gantert. Er hofft auf weitere Vermieter, die bereit sind, Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen.

Ausreichend Betriebe zu finden, die Flüchtlinge beschäftigen, ist die nächste Schwierigkeit. Tobias Gantert und Annette Schwarz dankten allen Helfern. Als kleiner Dank von Seiten der Gemeinde findet am 21. Juli ein Helferfest statt.