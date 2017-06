Ühlingen-Birkendorf Grundschule in Birkendorf wird saniert

Besonders die Verbesserung des Brandschutzes hat dabei Priorität: Ein zweiter Fluchtweg soll über eine Außentreppe führen. Kosten rund 60 000 Euro.

Für die Grundschule in Birkendorf steht eine Sanierung an. Priorität hat die Erfüllung der Brandschutzauflagen. Dies bedeutet einen zweiten Fluchtweg über eine Außentreppe, die seitlich zwischen Gebäude und Anbau errichtet werden soll. Daneben müssen rauchdichte Türen und rauchdichte Abschlüsse in den Fluren eingebaut werden. Bauamtsleiter Jürgen Gamp schätzt die Kosten auf 60 000 Euro.

Die Schule, Baujahr 1929, wird in mehreren Schritten saniert. In einem ersten Schritt war 2016 die mangelhafte und veraltete Elektroinstallation erneuert worden. Gleichzeitig wurde auch eine neue Beleuchtung installiert. Kosten: rund 42 000 Euro. Zur Fertigstellung der Elektroinstallation im Gebäude müssen die Installationen in der Mietwohnung noch auf Vordermann gebracht werden. Des weiteren stehen Malerarbeiten an, geschätzte Kosten 39 000 Euro, Schreinerarbeiten 10 000 Euro, Sanitärarbeiten 3000 Euro und Bodenbeläge 2500 Euro.

Ein Fachplaner für den Bereich Brandschutz wurde hinzugezogen. Die daraus resultierenden Maßnahmen und der Umfang der Arbeiten machten es notwendig, einen Architekten mit den Aufgaben zu betrauen. Der Gemeinderat vergab den Auftrag Anfang des Jahres an das Architekturbüro Ralf Kaiser in Grafenhausen. Kaiser hat auf Grundlage des erstellten brandschutztechnischen Gutachtens den Bauantrag erstellt. Der Gemeinderat stimmt dem Bauauftrag zu.

Die Kosten für Planer, Bauantrag und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen und weiterer Sanierungsmaßnahmen sind im Haushalt mit 110 000 Euro veranschlagt, die restlichen Gesamtkosten werden auf 130 000 Euro geschätzt. Derzeit werde geprüft, so Bürgermeister Tobias Gantert, ob Kosten über Zuschüsse abgedeckt werden können. Für Bauamtsleiter Jürgen Gamp steht aber fest, dass auf Grund der starken Auftragslage eine Umsetzung der Maßnahmen in den Sommerferien 2017 nicht mehr möglich sein wird.