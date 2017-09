Ühlingen-Birkendorf Großreinemachen in der Schlüchtal-Schule in Ühlingen

Großreinemachen in der Schlüchtal-Schule in Ühlingen

Der Hausmeister Klaus Müller und sein bewährtes Team stellen zur Zeit das Schulhaus auf den Kopf. Voller Tatendrang wird das Schulgebäude auf Hochglanz für den Schulbeginn am 11. September gebracht.

Ühlingen – Die Schüler der Schlüchttal-Schule in Ühlingen werden nach den Sommerferien in ein sauberes Schulhaus einziehen können. Noch haben die Schüler genügend Zeit ihre Freizeit genießen zu können, doch Hausmeister Klaus Müller und sein Reinigungsteam sind zwischenzeitlich eifrig dabei, das Gebäude auf Vordermann zu bringen. Um das Reinigungsteam zu entlasten, hat die Gemeinde für das Reinigen der Schlüchttalhalle und das Reinigen der Fenster eine Reinigungsfirma eingesetzt. „Das hat uns wahnsinnig geholfen“, betonte Hausmeister Klaus Müller.

Die letzten Reste des vergangenen Schuljahres sind verschwunden, wenn in gut einer Woche die Schüler in ein blitzblankes Schulhaus zurückkommen. Drei Wochen vor Schulbeginn ist das Team mit Hausmeister Klaus Müller dabei, das Schulhaus auf Hochglanz zu bringen.

Derzeit herrscht im Schulhaus in Ühlingen noch eine ungewohnte Ruhe für das Reinigungsteam gerade richtig, um die umfangreichen Arbeiten im Haus durchzuführen. Das bewährte und routinierte Team ist dabei, in tagelanger Kleinarbeit das Schulhaus wieder neu aufzumöbeln.

Dazu wird das ganze Schulhaus „auf den Kopf“ gestellt. Die Ferienarbeit, der „Großputz“ ist nötig, da durch den alltäglichen Betrieb im Schulhaus vormittags und oft auch nachmittags es kaum möglich ist, gründlich zu reinigen, lediglich die Unterhaltsreinigung kann dann erfolgen. Dass intensiv geputzt wurde, fällt sofort auf, kann man sich doch in den hochglänzenden Klassenzimmerböden spiegeln. Besonderen Wert gelegt wird auf die neue Versiegelung der Böden. So muss zunächst die alte Versiegelung abgelöst werden, bevor neu versiegelt werden kann, und das muss dann wieder ein ganzes Jahr halten, so Klaus Müller, der für den Maschineneinsatz verantwortlich zeichnet. Die Versiegelung der Böden ist seine Aufgabe.

Trotz vieler Erleichterungen benötigt das Team die drei Wochen. Die Arbeit geht flott voran, so Klaus Müller: „Wir sind gut im Zeitplan.“ Dem Hausmeister stehen Beate Hermann, sie ist schon 22 Jahre dabei und Silvia Gisi zur Seite, ebenso Erika Bors und Sulamith Gaßmann. Eine große Hilfe hat das Team in dem syrischen Flüchtling Malek Syleiman Hasso der kräftig mit Hand anlegt sowohl drinnen als auch draußen bei den Außenanlagen. Was noch fehlt ist der neue Boden im Werkraum, der ist dann für die Herbstferien geplant.

Nicht vergessen werden auch die Außenanlagen, hier muss kräftig zurückgeschnitten werden, und die Schlüchttalhalle, die ab dem 11. September wieder dem Schulsport und den Vereinen zur Verfügung steht.