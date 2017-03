Ühlingen-Birkendorf Gewerbeverein Ühlingen veranstaltet Vortrag mit Podiumsdiskussion zum Klimaschutz im Mai

Der Verein gab bei der jüngsten Hauptversammlung einen Rückblick auf das vergangene Jahr: Die Kontaktbörse mit der Schlüchttalschule wurde nur mäßig angenommen. Bei den Wahlen wurden alle Posten bestätigt.

Ühlingen-Birkendorf (sbw) „Klimaschutz kann jeder“, unter diesem Motto wird eine Veranstaltung des Gewerbevereins Ühlingen im Mai stattfinden, mit Vortrag, Podiumsdiskussion und Ausstellung. Diese Veranstaltung basiert nicht zuletzt auf dem Klimaschutzgutachten, das die Gemeinde zusammen mit der Badenova aufgestellt hat und das einer breiten Öffentlichkeit nähergebracht werden soll. Somit übernimmt der Gewerbeverein die Funktion der Öffentlichkeitsarbeit und möchte mit der Veranstaltung die Bevölkerung animieren ihren Beitrag zum Klimaschutz beizutragen. Birgit Rüde wurde erneut zur Vorsitzenden gewählt, kündigte aber ihren definitiven Rücktritt von diesem Amt im kommenden Jahr an.

In ihrem Rückblick sprach die Vorsitzende von einem ruhigen Jahr, es wurde ein eigenes Logo für den Gewerbeverein entworfen und die Gutscheine mit einem modernen Design überarbeitet, die Firma Sto in Weizen besichtigt und sich an der Energiewerkstatt zur Erarbeitung des Klimaschutzkonzepts mit Gemeinde und Badenova beteiligt, guten Zuspruch erhielten die Erste-Hilfe-Kurse. Was nicht so gut lief, so Schriftführerin Ulrike Baum war die sogenannte Kontaktbörse „Berufsbilder-Rothauser Land“, eine Gemeinschaftsveranstaltung der Gewerbevereine Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen zusammen mit der Schlüchttal-Schule. „Es war ein unbefriedigender Abend“, so Ulrike Baum, der Zuspruch von Schülern und Eltern war mangelhaft. Von sich weisen muss der Gewerbeverein die Reaktion der Schule, dass ein attraktives Rahmenprogramm fehle. „Wir sind nicht für Unterhaltung zuständig“, so Ulrike Baum. Das Konzept der Kontaktbörse greife nicht: „In dieser Form wird es die Kontaktbörse nicht mehr geben.

“ Jetzt sollen die Schüler direkt auf die Betriebe zugehen um sich in Schnupperkursen oder Praktika zu informieren. Bislang sind allerdings kaum Anfragen eingegangen. Derzeit gäbe es leider keine positive Entwicklung mit der Schule. Von einer positiven Finanzsituation berichtete Schatzmeisterin Sandy Schäuble. Die über den Gewerbeverein vertriebenen Einkaufsgutscheine ließen 17 000 Euro in die Gemeinde zurückfließen.

Am 5. und 7. Mai wird Klimaschutz das Thema bei der Gewerbevereins-veranstaltung sein. Seit 2003 ist Energiesparen Thema beim Gewerbeverein. An der Ausstellung werden 26 Betriebe teilnehmen sowie der Nabu und der BUND. Sechs Themenfelder stehen im Mittelpunkt von Energiesparen, Klimaschutz bis E-Auto. Für die Gemeinde ist Klimaschutz ein beherrschendes Thema, so Bürgermeister Tobias Gantert, dabei hat die Gemeinde schon viel realisiert und wird weiter diesen Weg gehen. „Jetzt müssen die Privateigentümer aktiv werden“, so der Rathauschef. Mit Öffentlichkeitsarbeit soll die Bevölkerung animiert werden. Die Neuwahlen brachten geringe Veränderungen. Wiedergewählt für ein Jahr wurden Vorsitzende Birgit Rüde und Schatzmeisterin Sandy Schäuble, für zwei Jahre stellvertretender Vorsitzender Klaus Preiser und Schriftführerin Ulrike Baum.