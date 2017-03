Ühlingen-Birkendorf Gemeinderat Ühlingen stimmt Umbau bei Kläranlage zu

Zukünftig soll die Sonne dabei helfen, den Klärschlamm in Ühlingen-Birkendorf zu trocknen: Das bereits bestehende solare Trocknungzelt wird in den Prozess integriert; damit verbunden ist auch eine Energieeinsparung für die Gemeinde. Die Kosten belaufen sich auf rund 58 000 Euro.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ühlingen-Birkendorf – Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung den Baumaßnahmen zur Verbesserung der Klärschlammtrocknung in Ühlingen zu. Die Kosten hierfür liegen bei rund 58 000 Euro.

Die solare Klärschlammtrocknung wurde von der Ühlinger Firma Kraus 2003 als Pilotprojekt installiert und 2010 erweitert. Das patentierte Trocknungsverfahren nutzt die Wärmeenergie des Abwassers zum Trocknen des Klärschlamms. Dieses ganzjährige Trocknungssystem ist in Kombination mit dem transparenten Gebäude sinnvoll, das den solaren Trocknungseffekt im Sommer verstärkt.

Um die Abläufe der Trocknungsanlage zu optimieren und die Leistungsfähigkeit zu steigern, wurde von der Firma Kraus angeregt, die Schlammtrocknung umzubauen. Zusätzlich kann eine Energieeinsparung erfolgen, ganz im Sinne des Klimaschutzkonzepts der Gemeinde. Seit dem Jahre 2012 wird jährlich die 1000-Tonnen-Grenze des Klärschlammanfalls der Kläranlage überschritten, 2016 fielen über 1300 Tonnen an. Dies führt besonders in der kalten Jahreszeit zu einer angespannten Klärschlammsituation in der Kläranlage Ühlingen.

Seit 2017 steht nach der Kündigung des Vertrags zur Klärschlammtrocknung der Kläranlage Grafenhausen das solare Trockenzelt zu einer Trockenkapazität für den Klärschlammanfall wieder zur Verfügung. Oliver Kraus von der Ühlinger Firma Kraus Umwelttechnik erläuterte dem Gemeinderat die mögliche Erweiterung der Klärschlammtrocknung. So sprechen mehrere Vorteile dafür, das solare Trockenzelt wieder in den Prozess der bestehenden belüfteten Klärschlammtrocknung einzubeziehen. Das Zelt ist noch komplett intakt und die Wendetechnik vorhanden. Zudem bietet das Zelt eine hervorragende Speichermöglichkeit für den entwässerten Klärschlamm in der kalten Jahreszeit.

Damit das solare Trockenzelt in die jetzige Trocknung eingebunden werden kann, müssen Umbaumaßnahmen erfolgen. So muss etwa die Arbeitsrichtung der vorhandenen Wendeeinrichtung gedreht werden, erklärte Oliver Kraus. Die vorhandene Austragungsschnecke des solaren Trockenzeltes muss von der Südseite der Trocknung zur Nordseite versetzt werden. Eine neue Zuführungsschnecke muss von der Entwässerungspresse zum solaren Trockenzelt installiert werden.

Um auch bei Frost den Schlamm transportieren und speichern zu können, muss eine Heizung eingebaut werden. Oliver Kraus plädiert auch für die Installierung von sechs Axialventilatoren um eine höhere Verdunstungsleistung im solaren Trockenzelt zu erreichen. Der Gemeinderat Ühlingen-Birkendorf zeigte sich überzeugt von der Wichtigkeit der Baumaßnahmen zur Verbesserung der Klärschlammtrocknung in der Gemeinde. Dass die Firma Kraus Umwelttechnik in den vergangenen Jahren stets ein zuverlässiger Partner war, bestätigte Bürgermeister Tobias Gantert.

Die Kosten für die Umbauarbeiten belaufen sich auf 58 418 Euro, hinzu kommen noch Arbeiten der Firma Stulz in Höhe von rund 5000 Euro. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe zu.