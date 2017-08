Ühlingen-Birkendorf Gemeinderat: In einigen Kindergärten werden neue Gruppen eingerichtet

Gemeinderat: In einigen Kindergärten werden neue Gruppen eingerichtet

Weil einige Kindergärten in Ühlingen-Birkendorf ausgelastet sind, werden neue Gruppen eingerichtet. Dafür wird auch zusätzliches Personal benötigt. Darüber diskutierte der Gemeinderat Ühlingen-Birkendorf in seiner Sitzung.

Ühlingen-Birkendorf (sbw) Im Laufe der vergangenen Monate wurde insbesondere in der Kindertageseinrichtung in Ühlingen erfreulicherweise ein Anstieg der Belegungszahlen festgestellt. Um den künftigen Betreuungsbedarf in den Kindergarteneinrichtungen sicherzustellen, ist eine Anpassung, beziehungsweise die Bildung neuer Gruppen erforderlich. Hauptamtsleiterin Heike Hartmann legte dem Gemeinderat die neusten Zahlen und zukünftige Entwicklung vor: Die aktuelle Auslastung der Kindergärten im Monat Juli stellt sich derzeit wie folgt dar.