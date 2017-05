Ühlingen-Birkendorf Gelebte Integration: Kindertheater bringt Flüchtlingsthema auf die Bühne

Die Kindertheatergruppe Freudekids greift mit dem Stück "Fremde Begegnungen" die Flüchtlingsproblematik auf. Auch syrische Kinder spielen mit.

Ühlingen-Birkendorf - Die Kinder- und Jugendtheatergruppe „Freudekids“ unter Leitung von Corinna Vogt ist derzeit dabei ein Theaterstück einzuüben, das die Flüchtlingsproblematik aufgreift. Autorin Erika Buhr hat mit „Fremde Begegnung“ einen aktuellen Bezug zu den syrischen Flüchtlingen hergestellt. Das Stück sieht sich auch als Weg zu gelebter Integration. In „Fremde Begegnungen“ werden die syrischen Kinder aktuell auch von syrischen Flüchtlingskindern gespielt.

Die Kinder- und Jugendtheatergruppe „Freudekids“ ist ein soziales Projekt und inzwischen Bestandteil des Theatervereins „Zeitschleuse“. Entstanden nach dem Freilichttheater des vergangenen Jahres in Ühlingen. Derzeit spielen 23 Mädchen und Jungen zwischen 5 und 15 Jahren im Team.

Mit großer Begeisterung sind die Kids beim Theaterspielen dabei. Dies zeigte sich auch jüngst bei einem Probenwochenende mit Übernachtung im Vereinsheim des Sportvereins in Riedern a.W. Das Stück zeigt zunächst die unterschiedlichen Beziehungen zu Flüchtlingen, von Kontakte knüpfen bis zu Ablehnung.

Doch gleichzeitig werden Brücken gebaut, die Freundschaft zwischen deutschen und syrischen Kindern beginnt. Die syrischen Flüchtlingskinder werden von hier lebenden syrischen Kindern, Roxash 13 Jahre alt und Yasar 7 Jahre alt gespielt und erzählen die Geschichte ihrer Flucht und integrieren sich spielerisch in die Theatergruppe.

Lieder auf Deutsch, Englisch und Arabisch werden in „Fremde Begegnungen“ gesungen. Nashwa Abozer, die Mutter von Yasar, hilft Regisseurin Corinna Vogt beim Einüben des arabischen Liedes und freut sich, dass sie mithelfen kann. Nashwa hat in Syrien Musik studiert. Corinna Vogt. „Wir können so vieles voneinander lernen und nur profitieren.“ Es macht Freude, so Corinna Vogt, zu sehen wie eine so buntgemischte Gruppe als Einheit auftritt und zu jeder Probe mit viel Motivation kommt. Es ist geplant, dass die Aufführungen in mehreren Gemeinden stattfinden. Los geht’s in Riedern a.W. am 14. September.

Mit viel Motivation waren die Kinder beim Probenwochende dabei, Corinna Vogt übte Einzelszenen ein, Nashwar Abozer übte ein arabisches Lied ein. Unterstützt wurden sie von Kerstin Kaiser und Thomas Fechtig. Er war es auch, der den Kindern die Teilnahme an Theaterkursen mit einer Urkunde bestätigte. Die Kursinhalte wie Ausdruck und Rede, Freie Sprache, Gedächtnistraining, Gesang, Mimik, Persönlichkeitsentwicklung oder Umgangsformen sind auf der Urkunde aufgeführt.

Für das leibliche Wohl an dem Probenwochenende sorgten die Eltern. Am Abend schloss sich eine Nachwanderung mit Überraschungen an. Hier erzählte Irmgard Blatter-Kramhöller eine historische Geschichte. Feuerschlucker Jürgen Schlaffmann brachte die Kids zum Staunen.

