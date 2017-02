Riedern a.W. Fünfköpfiges-Team leitet künftig Kirchenchor Riedern a.W.

Thomas Altmeyer, Christian Brinkmann, Heike Morath, Petra Walter und Martin Währy stehen künftig an der Spitze des Kirchenchors und lösen Andrea Staller ab, die nach 27 Jahren ihr Amt als Vorsitzende zur Verfügung stellte.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Riedern a.W. (eli) Wechsel an der Spitze des Kirchenchors Riedern am Wald: Künfig wird der Verein von einem fünfköpfigen Team geleitet, nachdem Andrea Staller für das Amt als Vorsitzende nach 27 Jahren nicht mehr kandidierte. Andrea Staller konnte zur Hauptversammlung den Präses, Pfarrer Thomas Schwarz, die beiden Ortsvorsteher Albert Baumeister von Riedern und Christoph Wehle von Hürrlingen, das passive Ehrenmitglied Willi Gampp und den Dirigenten Wolfram Staller zur Hauptversammlung des Kirchenchors besonders begrüßen.

Auch drei neue Mitglieder, Bianca Böhler, Melanie Staller und Wolfgang Weiss konnte die Vorsitzende willkommen heißen. Im Rückblick erinnerte Schriftführerin Gabriela Utz-Wehrmann auch an das gesellige Fastenessen und den interessanten Ausflug zum SWR nach Baden-Baden und zu Pfarrer Thomas Fritz. Außer den alljährlichen Choreinsätzen bei den kirchlichen Festen war ein Auftritt des Gesamtchors aller Kirchenchöre der Seelsorgeeinheit an Christi Himmelfahrt in Witzhalden.

Engagiert hat sich der Chor bei einer Fensterputzaktion im Kloster. Beim Patrozinium wurde die Bewirtung übernommen. Mit einer vielfältigen Liedauswahl war das Adventskonzert in der Reihe der Kultur im Treppenwinkel zusammen mit dem Kinderchor und der Singgruppe Harmonie ein besonderer Höhepunkt.

Christoph Wehle überbachte die Grüße von Bürgermeister Tobias Gantet und sprach den Verantwortlichen die Anerkennung für ihre Arbeit aus. Bei den Wahlen gab es eine große Veränderung. Die Vorsitzende Andrea Staller stellte nach 27 Jahren an der Spitze des Kirchenchors ihr Amt zur Verfügung. Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Altmeyer bedankte sich herzlich bei ihr mit einem Geschenk. "Eine lange Zeit, ich weiß nicht, ob es das noch einmal gibt. Du hast das Amt mit viel Herzblut ausgeübt."

Der Dank wurde von der Versammlung mit einem langen Trommelapplaus unterstützt. Für das "Orgelkonto" ist künftig Sigrid Ilnicka zuständig. Andrea Staller hat sich mit bewegten Worten aus dem Vorstand verabschiedet. "Ich wechsle jetzt auf die Seite der Sängerinnen und ich wünsche der neuen Vorstandschaft, dass es euch gelingt, die Gemeinschaft zusammen zu halten." Die Neuwahlen wurden von Albert Baumeister geleitet.

In Zukunft wird der Kirchenchor von einem fünfköpfigen Vorstandsteam geführt. In das Team wurden Thomas Altmeyer, Christian Brinkmann, Heike Morath, Petra Walter und Martin Währy einstimmig gewählt. Zur neuen Schriftführerin wurde Franziska Staller gewählt. Sie löst Gaby Utz-Wehrmann ab, die für das Amt nicht mehr kandidierte. Die Kassiererin Sigrid Ilnicka und die Notenwartin Gertrud Bastian wurden in ihren Ämtern bestätigt.

"Ich danke euch allen, für eure Bereitschaft, ein Amt in der Vorstandschaft zu übernehmen. Es wird zunehmen schwieriger die Ämter zu besetzen", so Albert Baumeister. Eine besondere Ehrung wurde Gertrud Bastian zu teil. Pfarrer Schwarz hat ihr mit einem Geschenk für 50 Jahre Chorgesang gedankt und ihr die Urkunde des Diözesan-Cäcilien-Verbandes der Erzdiözese Freiburg von Erzbischof Stefan Burger überreicht. Gertrud Bastian ist auch bereits seit 22 Jahren Notenwart.

Der durchschnittliche Probenbesuch beim Kirchenchor lag bei 77,5 Prozent. Geehrt wurden Margitta Gisinger und Wolfram Staller für 97 Prozent, Andrea Staller für 94 Prozent, Heike Morath und Ingrid Staller für 91 Prozent.