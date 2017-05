Ühlingen-Birkendorf Frühlingskonzert der Trachtenkapelle Berau trifft mit Musik und Kabarett Geschmack

Das Frühlingskonzert der Trachtenkapelle Berau kommt an. Im Rahmen des Konzerts werden 16 Neue in die Reihe der Aktiven aufgenommen.

Berau – „Musik und Kabarett“ war eine gelungene Komposition, zu der die Trachtenkapelle Berau in die Falkensteinhalle einlud. Das Frühlingskonzert bildete den Rahmen für die Aufnahme von 16 Jungmusikern in die Reihen der Aktiven, die somit in der Trachtenkapelle angekommen sind und nun dazugehören. Im zweiten Teil des Abends gab’s Kabarett vom Feinsten mit Fidelius Waldvogel, alias Martin Wangler, Schauspieler und Kabarettist und seinem Programm „Zwischen Himmelreich und Höllental“.

„Ohne Jugend keine Zukunft“, so begrüßte die Vorsitzende der Trachtenkapelle Berau Gudrun Böhler die 16 Neuen in den Reihen der Aktiven. Nachwuchs ist der Grundstein eines jeden Vereins und ein Garant für die Zukunft. Nach dreieinhalb jähriger Ausbildung sind die 16 Jugendlichen nun angekommen und gehören zum Ensemble der TKB. Die Vorsitzende dankte dem Ausbilderteam unter Leitung von Tobias Bücklers. Die TKB bildet ihren Nachwuchs intern aus.

Dirigent Andreas Isele hat ein Frühlingskonzert mit der gesamten Mannschaft, die TKB ist inzwischen auf 79 Aktive angewachsen, mit interessanten Stücken einstudiert, die im Verlauf des Konzerts kurz und prägnant von Nina Höfler vorgestellt wurden. Das Konzert begann mit dem Konzertmarsch „ Neue Welt“ von Alexander Pflüger. Danach erklangen Höhepunkte aus dem Musical „ Chess“. Carl Wittrock ist der Komponist von „ Lord Tullamore“, ein Bild von Irland in dem irische Volksmusik interpretiert wird. Stabwechsel gab’s bei „ A Tribute to Amy Winehouse“, Tobias Bücklers dirigierte die TKB mit den bekanntesten Hits von Amy Winehouse. Ein Klassiker ist „Moment for Morricone“, Soundtracks zu vielen bekannten Italo-Western. Der Song „Auf uns“ beendete den Konzertteil. Doch ohne zwei Zugaben durften die Musiker nicht von der Bühne.

Und dann kam Fidelius Waldvogel auf die Bühne. Der Kabarettist zog die Gäste in seinen Bann, brachte sie zum Lachen und zum Nachdenken. Fidelius Waldvogel zeigte sich in seinem Programm: Zwischen Himmelreich und Höllental als uriger Schwarzwälder, bodenständig, heimatverbunden, scharfzüngig und beobachtet die stetigen Veränderungen seiner Schwarzwälder Heimat stets kritisch aber auch neugierig. Fidelius Waldvogel, ein Wälder mit Charme fühlte sich in Berau wohl, nahm die Besucher mit bei seinen Darbietungen, nie auf sein Alemannisch verzichtend und mit Akkordeon und Gitarre und seinen Texten betrachtet der seine Welt.

Langanhaltender Beifall forderte Zugaben heraus. Die Trachtenkapelle Berau nahm ihre 16 Neuen in die Reihen der Aktiven auf: Querflöte: Sarah Böhler, Angelina Maier, Luisa Tröndle, Linda Wolff. Klarinette: Ronja Engelhardt, Theresa Gisy, Bernadette Isele, Sophia Maier, Anna-Maria Moser. Saxophon: Kim Schreiner. Flügelhorn/Trompete: Antonia Böhler, Cosima Bücklers, Meike Engelhardt. Tenorhorn: Jakob Bär und Schlagwerk: Leo Heim und Niklas Maier.

Bildergalerie im Internet: