Ühlingen-Birkendorf Freilichttheater Zwischen den Welten in Riedern a.W.: Vorbereitungen für Aufführung 2019 laufen auf Hochtouren

Die Regisseurin Corinna Vogt stellt das neue Freilichttheater Zwischen den Welten vor. Das Stück stammt aus der Feder von Erika Buhr. Erzählt wird eine Liebesgeschichte. Im Frühjahr 2018 sollen die Proben beginnen, die Aufführung ist für das Jahr 2019 geplant.

Riedern a.W. – Das neue Freilichttheater „Zwischen den Welten“, das im Sommer 2019 im Kloster in Riedern aufgeführt wird, wirft seine Schatten voraus. Das Stück nach dem Buch „Die Amerikafahrt“ von Heinrich-Ernst Kromer stammt aus der bewährten Feder von Erika Buhr. Sie hat die Schreibarbeiten nahezu abgeschlossen und gibt nun ihrem Werk noch den Feinschliff. Die Regie des Freilichttheaters liegt in den Händen von Corinna Vogt, der Tochter von Frau Buhr. Janina Bérger wird ihr als Regieassistentin zur Seite stehen. Die Theatergemeinschaft von „Zwischen den Welten“, der Verein „Zeitschleuse“, hat zu einem ersten Treffen eingeladen. Die Regisseurin Corinna Vogt hat sich über das große Interesse gefreut, sie konnte alte und neue Gesichter und was besonders erfreulich war, Theaterfreunde aus allen Ortsteilen von Ühlingen-Birkendorf begrüßen. Dass an diesem Projekt ein großes Interesse besteht zeigt auch die Homepage, bereits über 12 000 Besucher haben die Seite besucht.

„Vordergründig geht es bei dieser Zusammenkunft um unser neues schönes Stück“, so Corinna Vogt. Es ist eine tragische Liebesgeschichte, die 50 Jahre umfasst. Die Handlung beginnt 1849 im beschaulichen Dorf Riedern am Wald. Die dargestellten Spielorte werden Riedern a. Wald, verschiedene Orte in Amerika und die Überfahrten auf dem Schiff sein.

Um die Szenen auf dem Schiff, die Auswanderer haben geheult, geschrien und gebetet, sehr wirklichkeitsgetreu darzustellen wird Herbert Duttlinger ein großes Schiff erbauen. Die Regisseurin hat die ersten Einblicke in das Freilichttheater "Zwischen den Welten“ gegeben. Beim Auswanderer Dorus Kromer handelt es sich um den Vater von Heinrich-Ernst Kromer, der das Buch „Die Amerikafahrt“ geschrieben hat. Corinna Vogt gelang es, mit ihrer großen Theaterleidenschaft einige Szenen, die unter die Haut gingen, aus dem Stück vorzustellen. Das Dörflein Riedern am Wald hat sich versammelt, um von Dorus Kromer, und zwölf weiteren Auswanderern Abschied zu nehmen. „Uff in ä neu Läbe.“ Amerika, die neue Welt, soll Geld bringen. Dorus lässt Marei, seine große Liebe zurück. Sie versprechen sich die Treue. Sie wissen nicht, ob es ein Wiedersehen geben wird. Die Überfahrt ist mehr als nur ein Abenteuer. Der Aufenthalt in Amerika stellt Dorus immer wieder vor neue Herausforderungen. Dorus kommt zu seiner Marei zurück, geht aber später mit vier seiner Kinder wieder nach Amerika. Marei bleibt mit dem kränklichen Sohn Heinrich-Ernst zurück. Auf die Geschichte darf man sehr gespannt sein. Musik und Gesang sind für Corinna Vogt sehr wichtige Elemente im Theater. Nach einigen Grundinfos von den Laienspielern wird Corinna die Rollen verteilen.

Auch Kinderrollen werden zu besetzen sein. „Kinder machen den Schliff“, so Corinna Vogt. „Die Organisation läuft auf Hochtouren. Im Frühjahr 2018 beginnen wir mit den Proben“, so Vogt. Geprobt wird einmal wöchentlich und ab Herbst 2018 werden auch Probenwochenenden dazukommen.