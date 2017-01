Ühlingen-Birkendorf Freilichttheater: Geschichte der Amerika-Auswanderer

Kerstin Kaiser informiert in Bürgerversammlung über neu geplantes Freilichttheaterstück, das 2019 zur Aufführung kommen soll. Theaterteam braucht noch Verstärkung.

Ühlingen-Birkendorf (sbw) Das erfolgreiche Freilichttheater „Im Wind der Zeit“ anlässlich des 1200-jährigen Bestehens Ühlingens geschrieben und mit Erfolg aufgeführt, ist die Initialzündung für ein weiteres historisches Theaterstück, das 2019 zur Aufführung kommen soll. Es ist die Geschichte der Auswanderer aus der Region am Beispiel von Dorus Kromer aus Riedern a.W., eine Historie, die der Riederner Schriftsteller und Künstler Heinrich Ernst Kromer, Sohn von Dorus Kromer, als Buch „Die Amerikafahrt“ herausgegeben hat.

Das Theater soll ein Projekt der Gesamtgemeinde werden und Kerstin Kaiser vom Theaterteam machte in den Bürgerversammlungen Werbung für das neue Theaterstück. So sei der Vorhang vom Theater „Im Wind der Zeit“ gerade gefallen, als Thomas Fechtig das Buch „Die Amerikafahrt“ von Heinrich-Ernst Kromer der Regisseurin Corinna Vogt zusteckte und die Idee äußerte, aus der Geschichte etwas zu machen. Damit war das neue Projekt geboren. Zahlreiche Recherchen zur Auswanderung in den Gemeinden der Region wurden durchgeführt und aus den Ergebnissen wird Erika Buhr, die auch das Theaterstück „Im Wind der Zeit“ schrieb, ein spannendes Drehbuch schreiben. Sie wird in ihrer gewohnten Art die Geschichte mit all den Sehnsüchten, der Problematik und der Traurigkeit der damaligen Zeit gekonnt in Szene setzen. Eine historische Geschichte, für die der Klostergarten in Riedern eine passende Kulisse bieten wird. Beginnen wird das Stück voraussichtlich mit der Badischen Revolution 1848. Kerstin Kaiser betonte, dass man alle Ortsteile miteinbeziehen und auch aus allen Ortsteilen Laienschauspieler generieren möchte. Interessierte können sich bei Kerstin Kaiser, Telefon 07747/939 28 28 melden.