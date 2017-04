Ühlingen-Birkendorf Freie Wähler: Interesse an Nachbarschaftshilfe groß

Die Vorstellung der Nachbarschaftshilfe "Jung und Alt" steht bei der Hauptversammlung der Freien Wähler, Ortsverband Ühlingen-Birkendorf, im Mittelpunkt. Die Vereinsvorsitzende Thekla Korkummel gibt Einblick ins Projekt. Peter Meyer, Vorsitzender der Freien Wähler, kündigt aus gesundheitlichen Gründen für 2018 seinen Rückzug an.

Untermettingen – Der Freie Wähler Ortsverband Ühlingen-Birkendorf hatte zur Hauptversammlung ins Gasthaus Hirschen nach Untermettingen eingeladen. Im Fokus stand eine Vorstellung des Projekts „Jung und Alt Mauchen“, ein Projekt der Nachbarschaftshilfe, das man sich auch in Ühlingen-Birkendorf vorstellen könnte. Der Vorsitzende der Freien Wähler Peter Meyer kündigte seinen Rücktritt vom Amt des Vorsitzenden im kommenden Jahr an.

Neben den Aufgaben der Mandatsträger in Gemeinde- und Ortschaftsrat stehen jährlich auch Informationstage in den Ortsteilen an. Im vergangenen Jahr besuchten die Freien Wähler Brenden und wurden von Ortsvorsteher Ralf Isele über den Ortsteil informiert. Die Besuche in den Ortsteilen werden weitergeführt, am 23. Juni steht ein Besuch in Ühlingen an. Ein weiterer Informationsbesuch galt dem Tierheim Steinatal. Auch in diesem Jahr sind zwei bis drei Veranstaltungen geplant.

Auch wird die Homepage auf den neuesten Stand gebracht. Dies sei auch besonders wichtig im Wahljahr in zwei Jahren. Vorsitzender Peter Meyer wird aus gesundheitlichen Gründen im kommenden Jahr sein Amt abgeben.

Norbert Schwarz, stellvertretender Fraktionssprecher im Gemeinderat berichtete aus dem Gremium. 15 Gemeinderatssitzungen und mehrerer Ausschusssitzungen standen an. Die beiden Neubaugebiete Falkenstein in Berau und südliche Bühlstraße in Birkendorf wurden auf den Weg gebracht, die Flüchtlingsunterkunft in Riedern erbaut, ein Klimaschutzkonzept erstellt, die Kurtaxe angepasst und bei Schulen und Kindergärten gings um die Betreuung. „Alle Entscheidungen wurden mit großer Mehrheit gefasst“, so Schwarz. Michaela Bruder gab den Stand der Finanzen bekannt. Bürgermeister Tobias Gantert dankte allen Mandatsträgern für die gute Zusammenarbeit und das Engagement für die Gemeinde.

Die Vorsitzende des Vereins „Jung und Alt Mauchen“ Thekla Korhummel informierte über diese Nachbarschaftshilfe, die längst über die Grenzen Mauchens hinausgewachsen ist. 60 Personen im Helferkreis können 600 bis 700 Einsatzstunden verzeichnen wie beispielsweise Besuchsdienste, Fahrdienste, Betreuung, Hilfe in der Familie.

Derzeit sei man auf der Suche nach weiteren Helfern, da die Einsatzort weit über des gesteckte Ziel, Nachbarschaftshilfe in der Gesamtgemeinde Stühlingen anzubieten, überschritten wurde. „Jung und Alt Mauchen“ sieht sich als Ergänzung zur Sozialstation. Bürgermeister Tobias Gantert ist überzeugt, dass solch eine Initiative im Ort gebraucht wird, der Bedarf sei da, ganz auch im Sinne des Gemeindelogos „miteinander-füreinander“. Überzeugt war die Versammlung auch, dass man solch eine Initiative in Kombination mit Mauchen einrichten könne.