Berau Feuerwehrabteilung Berau: Rückblick auf elf Einsätze

Elf Einsätze meistert die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Berau im vergangenen Jahr, darunter vier Brände, fünf technische Hilfeleistungen und zwei Fehlalarme der Brandmeldeanlage Kraftwerk Witznau.

Mit elf Einsätzen war die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Berau im vergangenen Jahr gefordert, darunter vier Brände, fünf technische Hilfeleistungen und zwei Fehlalarme der Brandmeldeanlage Kraftwerk Witznau. Zu den vier Bränden gehörten zwei Fahrzeugbrände, ein Brand in Brenden und ein Brand in Berau. Abteilungskommandant Dirk Gantert konnte zur Hauptversammlung auch den Gesamtkommandanten der Wehr Oliver Kraus begrüßen und die Gemeinde war vertreten durch Bürgermeisterstellvertreter Andreas Moosmann. Beide dankten der Berauer Wehr für ihren Einsatz.

Im Bericht von Schriftführer Joachim Lange wurden zahlreiche weitere Aktivitäten erwähnt wie beispielsweise die Wegputzete, die Teilnahme am Erntedankumzug, die gemeinsame Herbstabschlussprobe mit Brenden, der Adventskaffee in der Behinderteneinrichtung in Gurtweil und natürlich das Sommerfest mit Vorstellung des THW, Infos über Brandmeldeanlagen und der Schauübung der Jugendfeuerwehr. Über einen positiven Kassenstand konnte Kassierer Stefan Bachmann berichten. Abteilungskommandant Dirk Gantert dankte den Wehrmännern für ihren Einsatz und den Frauen für ihre Mithilfe bei den Festen und Clemens Böhler sowie Simon Bücklers für die Arbeit als Gerätewart. Ein Lob gab es für die besten Probenbesucher, der 15 abgehaltenen Proben, die besten waren Raphael Bucher, Simon Bücklers, Stefan Bachmann, Joachim Lange, Clemens Böhler und Andreas Moosmann. In diesem Jahr sind unter anderen eine Atemschutzprobe, sechs gemeinsame Proben mit Brenden – ein Wunsch von Brendens Abteilungskommandant Roland Ebner – eine Winterprobe und eine Probe mit Staufen und eine Probe im Kraftwerk Witznau geplant.

Acht Wehrmänner nahmen im vergangenen Jahr an verschiedenen Lehrgängen teil, Weiterbildung ist auch 2017 geplant. Nächster Termin ist die Hauptversammlung der Gesamtwehr am 11. März in Untermettingen.