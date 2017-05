Ühlingen-Birkendorf Fest zum 140-jährigen Bestehen der TK Ühlingen lockt viele Besucher an

Gut besucht war am Vatertag das Festzelt an der Witzhalderstraße in Ühlingen. Auch viele Wanderer nutzten bei bestem Wetter die Gelegenheit, bei der Veranstaltung rein zu schauen.

Ühlingen – Bei bestem Sommerwetter startete das Jubiläum zum 140-jährigen Bestehen der Trachtenkapelle Ühlingen und zog gleich zu Beginn zahlreiche Blasmusikfreunde ins Festzelt an der Witzhalderstraße. Erster musikalischer Gratulant war der Musikverein Untermettingen, der vom Steinatal ins Schlüchttal zur Jubilarin kam. Blasmusik animierte dann am Vatertag auch zahlreiche Blasmusikfreunde zu einem Besuch in Ühlingen. Der Festbeginn wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst der katholischen Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal und Pfarrer Thomas Schwarz als auch der evangelischen Kirchengemeinde Oberes Schlüchttal mit Pfarrerin Ruth Reinhard eröffnet. Anschließend war der Festtag von Blasmusik geprägt. Dass Blasmusik nichts von ihrer Faszination verloren hat, bewies der Besuch der zahlreichen Gäste über den ganzen Tag verteilt. Unter den Gästen sah man an diesem Tag auch viele Wanderer, die den Weg nach Ühlingen fanden. Mit flotter Blasmusik, ob traditionell oder modern, eröffnete der Musikverein Untermettingen unter Leitung von Volker Kramer den Vatertag. Die Steinatäler ebenso viel Beifall wie die anschließenden Musikvereine aus dem Wutachtal, der Musikverein Eberfingen und der Musikverein Wutöschingen. Der Festtag klang aus mit der Gruppe „Die lustigen Steinbachtaler“.

Die Mitglieder der Trachtenkapelle Ühlingen haben keine Mühen gescheut und ein Festzelt vom Feinsten mit Holzboden ausgestattet und festlich geschmückt aufgestellt. Das Jubiläumsfest ist eine große Herausforderung, doch dank vieler freiwilliger Helfer aus dem Dorf konnte diese Herausforderung gestemmt werden. Allein die Verköstigung der Gäste forderte die Mitglieder und Helfer. Doch dank einer straffen professionellen Organisation klappte alles hervorragend. Die Trachtenkapelle wird an jedem Tag ein neues Menü anbieten, so Vorsitzender Markus Isele.

Am Sonntag wird dann das Bezirksmusikfest die 13 Vereine des Arbeitsbezirks 1 im Blasmusikverband Hochrhein ins Schlüchttal führen. An diesem Tag wird ab 12 Uhr die Ortsdurchfahrt Ühlingen gesperrt sein. Nach Ende des Umzuges (ca. 14.30 Uhr) wird die Sperrung wieder aufgehoben. Die Trachtenkapelle bittet um Verständnis dafür, dass dies zur Sicherheit der Umzugsteilnehmer erforderlich ist. Von 12.30 Uhr bis 15 Uhr wird der Linienverkehr über Hürrlingen-Buggenried-Igelschlatt ausweichen. Sämtliche Haltestellen in Ühlingen sowie die Haltestellen Post und HdG in Birkendorf werden in diesem Zeitraum nicht angefahren.

