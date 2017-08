Ühlingen-Birkendorf Ferienprogramm in Ühlingen-Birkendorf: Großes Angebot trifft den Geschmack

Sommerferienprogramm der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf ist bereits ein voller Erfolg. Mehr als 200 Kinder nehmen bisher abwechslungsreiches und interessantes Angebot wahr.

Ühlingen-Birkendorf – „Sommerhits for Kids“ heißt das Sommerferienprogramm für Kinder in Ühlingen-Birkendorf und ist ein Treffer ins Schwarze. Dem Aufruf der Gemeindeverwaltung, Aktionen anzubieten, sind viele Vereine, Personen und Gruppen gefolgt. So können die Sommerferien für Kinder in der Gemeinde aktiv und abwechslungsreich gestaltet werden. Inzwischen sind schon viele Aktionen abgeschlossen. Rund 200 Kinder aus allen Ortsteilen haben bisher an den verschiedenen Angeboten teilgenommen.

Neben vielen Vereinen und Gruppen hat auch die Firma Vesenmayer aus Bonndorf Kinder zu einem Aktionstag „Rund um den Bus“ eingeladen. Anika Isele, Azubi bei der Gemeindeverwaltung, begleitete 13 Kinder aus Ühlingen-Birkendorf, die mit dem Bus von Vesenmayer nach Bonndorf abgeholt wurden. "Das war auch eine tolle Aktion", schwärmt Anika, weil sie selbst von der abwechslungsreichen und interessanten Aktion der Firma Vesemayr beeindruckt war und die Freude der Kinder miterlebt hat. Der Tag war voller Überraschungen. Mit Frühstück, Besichtigung der Werkstatt, ein Quiz rund um den Bus für die Kinder und mit einer Überraschungs-Busfahrt nach Lauchringen zum Indoorspielplatz Berrolino war es für die Kinder eine runde Sache. Der dreitägige Theaterkurs mit Corinna Vogt und Kerstin Kaiser war ebenfalls ein Höhepunkt für die teilnehmenden zwölf Kinder. Kursinhalt waren Eigenwahrnehmung, Gesang, Gestik, Mimik, Tanz, Gedächtnistraining und Gemeinschaftssinn. Am Schluß wollten die Kinder unbedingt auch ein kleines Stück aufführen. Das Thema des kleinen Theaterstücks war „Flüchtlinge unter uns“.

Eltern und Rathausbedienstete waren das Publikum und sie spendeten den neuen Schauspielern reichlich Applaus für die gelungene Aufführung. „Es macht Spaß zu sehen, wie Kinder aus sich herausgehen können und Scheu verlieren“, sagte Kursleiterin Corinna Vogt. Zum Abschluss bekam jedes Kind eine Teilnahme-Urkunde überreicht. Das Besondere an dieser Aktion war außerdem, dass die Kinder mit Nashwa Abozer, die als Flüchtling mit ihrer Familie seit Dezember 2015 in Ühlingen-Birkendorf wohnt, ein Lied „Tik, Tik, Tik“ auf Arabisch einstudierten und vorsingen konnten. Auch ihr kleiner Sohn Yassar war unter den teilnehmenden Kindern. Theaterkurse für Kinder und Jugendliche werden ab Herbst 2017 über die VHS Ühlingen-Birkendorf angeboten. Corinna Vogt ist seit dem erfolgreichen Abschluss der Freilichtspiele „Im Wind der Zeit“ mit viel Engagement und Herzblut mit der Ausbildung von Kindern zu kleinen Schauspielern beschäftigt. Der Verein „Zeitschleuse“ unterhält eine eigene Jugendabteilung „Freudekids“, die einmal wöchentlich eine Stunde üben. Vier dieser „Freudekids“ waren bei der Durchführung des Sommerkurses mit dabei und hilfreich bei der Sache.

Der Tennisclub Schlüchttal führte einen Tennis-Schnuppertag mit Dominik Kalt, Franziska Pfleghaar und Moritz Pfleghaar durch. Einen Aktionstag „Nistkastenbau“ und einen Tag „mit dem Smartphone in der Natur und Grillen am Naturena“ bot der NABU unter Leitung von Wilfried Dieckmann an, „Fußbaltrainigstag“ mit Bernhard Dutllinger und Florian Menzel, „Mit dem Förster durch den Wald“ mit Klaus Giller und Frieder Wieland, „Feuer und Flamme“ mit der Jugendfeuerwehr unter Leitung von Pascal Breier und Tobias Schäuble, „Der Natur auf der Spur“ mit dem Kolping Birkendorf, Musikworkshop mit Rythmusinstrumenten vom Musikverein Ühlingen, Katzenmasken basteln des NV Stieggele Chatzen, Vorlesestunde mit Monika Schneider in Obermettingen und vieles mehr, was die Kinderherzen höher schlagen ließ, standen auf dem Programm.

Großen Spaß machte auch die Dorf-Rallye der Landfrauen Berau, bei der allein 33 Kinder teilnahmen. Bei den vielseitigen Aktionen in Ühlingen-Birkendorf ist die Resonanz groß. Die Gemeindeverwaltung bietet den Vereinen und Gruppen Unterstützung an. Hauptamtsleiterin Heike Hartmann, als Organisatorin und Anika Isele sind auch weiterhin Ansprechpartner . Für die restlichen Sommerferien stehen noch viele weitere attraktive Angebote für Kinder auf dem Programm und man kann jetzt schon sagen, dass die „Sommerhits for Kids“ ein voller Erfolg sind.

Ferienprogramm

Die Gemeindeverwaltung Ühlingen-Birkendorf hatte Anfang Februar 2017 Vereine, Gruppen und Personen dazu aufgerufen, sich am Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche der Gemeinde zu engagieren. Am 5. Juli wurde das Programm im Mitteilungsblatt veröffentlicht und Bürgermeister Tobias Gantert lud alle Kinder und Jugendlichen dazu ein, bei dem Sommerferien-Programm mit 28 schönen Angeboten teilzunehmen. Bisher wurde ein Großteil der Aktionen mit rund 200 Kindern schon durchgeführt. Es stehen noch weitere interessante Aktionen auf dem Programm. Auskünfte und Infos dazu sind bei der Gemeindeverwaltung, Heike Hartmann und Anika Isele (Telefon 07743/920 00) erhältlich.