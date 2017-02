Ühlingen-Birkendorf Fasnacht in Hürrlingen nimmt Fahrt auf

Narrenzunft Hüri, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, stellt Fahrplan für die fünfte Jahreszeit vor.

Hürrlingen (eli) Feierlaune pur: In diesem Jahr wird der Hüri schon 50 Jahre alt. Mit dem Verkauf der Jubiläumsausgabe der bunten Narrenzeitung sind die Mitglieder der Narrenzunft Hüri in die Fasnacht 2017 gestartet. Am kommenden Samstag, 18. Februar, werden die Baumsteller vom Hüri den Narrenbaum auf dem Schulhof in Riedern stellen.

Die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Riedern-Hürrlingen wird für Essen und Trinken sorgen. Mit etwas Losglück kann der Narrenbaum gewonnen werden. Am Mittwoch, 22. Februar, geht ab 20 Uhr die 13. Wiiberfasnet im Gemeindehaus in Hürrlingen über die Bühne. Ein Abend mit närrischem Programm und viel Musik. Am Schmutzige Dunschdig wird die Narrenmusik ab 5 Uhr morgens in Riedern und Hürrlingen zum Wecken unterwegs sein. Um 8.30 Uhr treffen sich die Narren im Zunftlokal zum Schließen des Kindergartens in Riedern. Ab 14 Uhr zieht der Hemdglungi-Umzug durch Riedern und Hürrlingen. Start ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz beim "Berghof". Im Gemeindesaal in Hürrlingen gibt es Kaffee und Kuchen und die Kindertanzgruppen werden ihren Auftritt haben.

Der Narrenverein beteiligt sich am Sonntag, 26. Februar um 10.30 Uhr am Gottesdienst mit Narren in Ühlingen in närrischer Kleidung. Am Fasnachts-Dienstag findet ab 14 Uhr im Gemeindesaal in Hürrlingen der Kinderball statt. Um 19 Uhr wird die Fasnet verbrannt. Anschließend steht ein Gulaschsuppenessen im "Hirschen" in Hürrlingen auf dem närrischen Programm. Am Samstag, 4. März, wird um 19 Uhr das Fasnetfür auf der "Breite" entzündet. Die Landjugend bewirtet ab 18 Uhr.